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Ексклюзив

"Він ще може на краю прірви втриматися": дипломат Чалий щодо слів Лукашенка про крах Росії

Ірена Моляр
9 серпня, 2024 п'ятниця
21:52
Світ Лукашенко

Дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України, зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розглядає Китай як свого сюзерена, який його врятує від Путіна

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо слів Лукашенка на засіданні ради міністрів внутрішніх справ держав СНД, в яких він закликав країни СНД триматися разом, якщо впаде Росія, то він пробує зараз вискочити з вирви. Я вітаю ці зусилля. Те, що він говорить, це одна історія, а те, що він робить, це насправді трошки інше. У цьому контексті є і більш такі польські заяви, саме Радослава Сікорського (міністр закордонних справ Польщі, – ред.). Тобто Лукашенку дають сигнали, що він може ще на краю прірви втриматися, якщо буде правильно себе поводити", - прокоментував дипломат.

За його словами щодо інших керівників держав СНД,  чому Лукашенко тягне їх за собою та розписується за них, на думку пана Чалого, вони так не вважають через те, що орієнтовані на  Китай.

"До речі, той самий Лукашенко зараз розглядає Китай як свого сюзерена, який його врятує від Путіна у цій ситуації. Зверніть увагу на нещодавні навчання китайців спільно з білорусами. Тобто це ж відбулося після того, як Путін, не повідомивши Сі Цзиньпіна, поїхав у Північну Корею. Так що там не все так просто, а такі речі Лукашенку потрібно говорити. Ви ж бачите, в якому складі та на якому засіданні він головує. Я думаю, що Лукашенко все-таки ще мріє очолити союзну державу з Росією, але, мені здається, що на двох стільцях так сильно не всидиш, бо треба обирати, або своя особиста безпека на майбутнє, якісь містки з країнами Заходу, відповідно, дистанціонування від воєнного злочинця Путіна, або Лукашенко буде у цій прірві. А те, що він хоче затягнути інших, то, думаю, вони розумні й на це не поведуться", - резюмував Валерій Чалий.

  • 7 серпня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна готова відкрити кордони з Білоруссю після звільнення польськомовного журналіста Анджея Почобута.
Теги:
Росія
Китай
Білорусь
КНДР
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
військові
Війна з Росією
Сі Цзиньпін
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