Польща може відкрити кордони з Білоруссю: Сікорський назвав умову

Про це він сказав в інтерв’ю білоруському порталу Zierkało, пише RMF24.

За словами міністра, рішення про закриття пункту "Бобровиці" на польсько-білоруському кордоні ухвалив попередній уряд у відповідь на засудження польськомовного журналіста Анджея Почобута.

Тому Сікорський зазначив, що дата відкриття цього пункту залежить від тривалості його ув’язнення.

Наразі у Польщі діє лише один КПП з Білоруссю - у Терешполі.

Голова МЗС додав, що польська влада відокремлює простих білорусів від влади в Мінську. Завдяки цьому білоруси, на відміну від росіян, можуть в'їжджати до Польщі на власних автомобілях.

Довідка: Анджей Почобут - білоруський журналіст, публіцист і блогер, активіст Спілки поляків Білорусі. Був затриманий у 2021 році у Білорусі. 8 лютого 2023 року його засудили до 8 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму, суд відбувався у закритому режимі. Журналіста визнали винним у "заподіянні шкоди національній безпеці країни" та "розпалюванні ворожнечі".

Що відбувається на польсько-білоруському кордоні

28 травня іноземець-нелегал поранив ножем польського військового на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі заявив, що посилить захист кордону. Згодом стало відомо, що польський військовий помер у лікарні.

У зв'язку з цим 29 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю. Це сталося після нещодавнього нападу мігрантів із ножем на польського прикордонника.

3 червня група мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі, напала на прикордонника.

Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував запуск інформаційної кампанії в країнах, з яких походять мігранти, що намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

7 червня у Польщі співробітників превентивної поліції, які чергують на польсько-білоруському кордоні, зобов'язали носити особисту зброю у зв'язку з загостренням ситуації з мігрантами.

Уже 10 червня польський уряд прийняв резолюцію, за результатами якої МВС країни видало постанову про введення буферної зони на кордоні з Білоруссю.

6 липня речниця прикордонної служби Польщі Катажина Зданович заявила, що завдяки запровадженій із 13 червня буферній зоні в прикордонній смузі з Білоруссю кількість нелегальних мігрантів, які хочуть потрапити з або до Польщі, зменшилася більш ніж удвічі.