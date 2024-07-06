Польські прикордонники заявили, що буферна зона вдвічі зменшила кількість нелегалів із Білорусі

Про це пише Wnp.pl.

"Вже минуло три тижні роботи функціонування зони, і помітно її позитивний ефект. У нас зменшилася кількість спроб нелегального перетину кордону", - заявила Зданович.

За її словами, упродовж останніх трьох тижнів зафіксовано 1,7 тис. спроб нелегального перетину кордону, а за такий же період до запровадження буферної зони - 3,9 тис.

"Чітко видно, що це зниження на понад 50%", - підкреслила прикордонниця.

Вона додала, що також зменшилася кількість кур’єрів, які перевозять нелегалів. За останні три тижні затримано 14 таких людей, а за період до запровадження буферної зони їх затримували щодня.

Зданович уточнила, що в буферній зоні можуть перебувати лише місцеві жителі, аграрії і підприємці, а також ті, хто отримає спеціальні дозволи. За три тижні спецдозволи прикордонники видали, в основному, журналістам та представникам неурядових організацій.

Буферна зона на польсько-білоруському кордоні загалом має довжину близько 60 км: на понад 40 км не можна перебувати у прикордонній зоні на глибину до 200 м, а на ділянці 16 км – до 2 км. Її запровадили рішенням глави МВС Польщі на три місяці.

Що відбувається на польсько-білоруському кордоні

28 травня іноземець-нелегал поранив ножем польського військового на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі заявив, що посилить захист кордону. Згодом стало відомо, що польський військовий помер у лікарні.

У зв'язку з цим 29 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що його країна відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю. Це сталося після нещодавнього нападу мігрантів із ножем на польського прикордонника.

3 червня група мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі, напала на прикордонника.

Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував запуск інформаційної кампанії в країнах, з яких походять мігранти, що намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

7 червня у Польщі співробітників превентивної поліції, які чергують на польсько-білоруському кордоні, зобов'язали носити особисту зброю у зв'язку з загостренням ситуації з мігрантами.

Уже 10 червня польський уряд прийняв резолюцію, за результатами якої МВС країни видало постанову про введення буферної зони на кордоні з Білоруссю.