У Лукашенка заявили про розгортання засобів ППО та авіації вздовж кордону з Україною

Про це повідомляє АР.

На національному телебаченні генерал-майор Андрій Лук’янович, командувач білоруськими військами ППО заявив, що військові також розгорнули зенітні ракети та солдатів радіотехнічного корпусу біля кордону.

За його словами, відповідний крок є "значним збільшенням".