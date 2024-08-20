У Лукашенка заявили про розгортання засобів ППО та авіації вздовж кордону з Україною
Білоруські військові розгорнули авіацію та війська протиповітряної оборони біля кордону з Україною після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенко про майже третину своєї армії вздовж кордону
Про це повідомляє АР.
На національному телебаченні генерал-майор Андрій Лук’янович, командувач білоруськими військами ППО заявив, що військові також розгорнули зенітні ракети та солдатів радіотехнічного корпусу біля кордону.
За його словами, відповідний крок є "значним збільшенням".
- 18 серпня Лукашенко оголосив, що направив майже третину армії до кордону з Україною. Хоча він не уточнив чисельність війська, білоруська армія налічує близько 60 тисяч.
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