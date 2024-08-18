Лукашенко заявив, що Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія", повідомляє "Белта".

"Ми ввели туди (на кордон з Україною, - ред.) і розмістили у певних точках - так, як це у разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи "Альфа", "Алмаз" та інші - найпідготовленіші. Вони свою роботу роблять", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що ситуація на кордоні нібито загострилася у період з кінця червня - до початку липня, коли велася підготовка до параду у Мінську на день незалежності. Тоді до Білорусі, зокрема з Росії, начебто перемістили чимало літальних апаратів і підрозділів сухопутних військ, які брали участь у параді.

"Зрозуміло, що вони (в Україні, - ред.) бачили переміщення до нас, американці ж їм всю інформацію дають. І подумали, що, як вони сказали, "Путін знову наступатиме з території Білорусі". З-під Гомеля, як це було на початку "СВО". І вони до 120 тисяч почали перекидати військовослужбовців. У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - заявив самопроголошений президент Білорусі.