Лукашенко заявив, що Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії. За його словами, Київ нібито розмістив там понад 120 тис. українських військових
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія", повідомляє "Белта".
"Ми ввели туди (на кордон з Україною, - ред.) і розмістили у певних точках - так, як це у разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи "Альфа", "Алмаз" та інші - найпідготовленіші. Вони свою роботу роблять", - сказав Лукашенко.
Він зазначив, що ситуація на кордоні нібито загострилася у період з кінця червня - до початку липня, коли велася підготовка до параду у Мінську на день незалежності. Тоді до Білорусі, зокрема з Росії, начебто перемістили чимало літальних апаратів і підрозділів сухопутних військ, які брали участь у параді.
"Зрозуміло, що вони (в Україні, - ред.) бачили переміщення до нас, американці ж їм всю інформацію дають. І подумали, що, як вони сказали, "Путін знову наступатиме з території Білорусі". З-під Гомеля, як це було на початку "СВО". І вони до 120 тисяч почали перекидати військовослужбовців. У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - заявив самопроголошений президент Білорусі.
- Нагадаємо, 10 серпня очільник білоруського оборонного відомства генерал-лейтенант Віктор Хренін розпорядився збільшити кількість солдат і озброєння в областях, які межують з Україною. Наступного дня білоруські танки висунулися в прикордонні райони з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.63
- Актуальне
- Важливе