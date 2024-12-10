Лукашенко заявив, що у Білорусі є ядерна зброя

Про це пише державне білоруське ЗМІ Белта.

"Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", - каже Лукашенко.

За його словами, застосування ядерної зброї - велика відповідальність.

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"Але я попередив усіх своїх ворогів, "друзів" і суперників: якщо тільки ви наступите на лінію державного кордону, відповідь буде миттєвою. Я не буду дивитися - ядерна зброя чи ще якась. Про це ми домовилися з росіянами ще до того, як вони повернули нам ядерну зброю. Ще не ту зброю, яку ми їм віддали. Там була стратегічна зброя. А це тактична ядерна зброя. Хоча, напевно, у 5 разів потужніша, ніж цей "Орешник", - заявив самопроголошений лідер.