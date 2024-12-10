Лукашенко заявив, що у Білорусі є ядерна зброя
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито має "не один десяток" ядерних боєголовок
Про це пише державне білоруське ЗМІ Белта.
"Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: "А, це жарт, ніхто нічого не ввіз". Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли", - каже Лукашенко.
За його словами, застосування ядерної зброї - велика відповідальність.
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"Але я попередив усіх своїх ворогів, "друзів" і суперників: якщо тільки ви наступите на лінію державного кордону, відповідь буде миттєвою. Я не буду дивитися - ядерна зброя чи ще якась. Про це ми домовилися з росіянами ще до того, як вони повернули нам ядерну зброю. Ще не ту зброю, яку ми їм віддали. Там була стратегічна зброя. А це тактична ядерна зброя. Хоча, напевно, у 5 разів потужніша, ніж цей "Орешник", - заявив самопроголошений лідер.
- 6 грудня російський диктатор Володимир Путін назвав можливим розміщення комплексу "Орешник" на території Білорусі. Такою ракетою РФ атакувала Дніпро 21 листопада
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