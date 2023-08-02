Світ має реагувати, коли мішенню є цивільні порти – це загроза всім, - Зеленський про нічну атаку Росії
Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку Росії по Україні 2 серпня і закликав світ реагувати на злочини РФ, адже вони несуть загрозу усьому населенню
Про це він написав у телеграм.
"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв", - заявив Зеленський.
Натомість президент додав, що внаслідок російської атаки є пошкодження, найсуттєвіші з них - на півдні країни.
За його словами, російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Водночас усі оперативні служби спрацювали ефективно.
"Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - наголосив лідер країни.
- У ніч з 1 на 2 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Є пошкодження у Києві та Одеській області. Детальніше - читайте за посиланням.
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