Про це він написав у телеграм.

"Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато "шахедів". На щастя, обійшлося без жертв", - заявив Зеленський.

Натомість президент додав, що внаслідок російської атаки є пошкодження, найсуттєвіші з них - на півдні країни.

За його словами, російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Водночас усі оперативні служби спрацювали ефективно.

"Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити", - наголосив лідер країни.