Макрон: Молдова може розраховувати на підтримку Франції у прагненні до ЄС

Про це він написав у соцмережі Х.

"Дезінформаційні кампанії не похитнули рішучості молдован, чиє прагнення приєднатися до європейської сім'ї стало ще сильнішим. Мая Санду уособлює цю рішучість", - наголосив Макрон.

Він також підкреслив, що Молдова може розраховувати на підтримку Франції в реалізації своєї європейської долі.