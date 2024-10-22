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Макрон: Молдова може розраховувати на підтримку Франції у прагненні до ЄС

Світлана Кравченко
22 жовтня, 2024 вiвторок
13:56
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон після першого туру виборів президента та референдуму в Молдові привітав бажання молдован приєднатись до ЄС і запевнив у підтримці європейського вектора

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х.

"Дезінформаційні кампанії не похитнули рішучості молдован, чиє прагнення приєднатися до європейської сім'ї стало ще сильнішим. Мая Санду уособлює цю рішучість", - наголосив Макрон.

Він також підкреслив, що Молдова може розраховувати на підтримку Франції в реалізації своєї європейської долі.

  • Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбувся загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. До другого туру виборів виходять чинна президентка Мая Санду і колишній генпрокурор Олександр Стояногло, а на референдумі перемогли прихильники вступу до ЄС.
     
Теги:
Новини
ЄС
Франція
Молдова
Європа
Емманюель Макрон
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