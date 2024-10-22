Макрон: Молдова може розраховувати на підтримку Франції у прагненні до ЄС
Президент Франції Емманюель Макрон після першого туру виборів президента та референдуму в Молдові привітав бажання молдован приєднатись до ЄС і запевнив у підтримці європейського вектора
Про це він написав у соцмережі Х.
"Дезінформаційні кампанії не похитнули рішучості молдован, чиє прагнення приєднатися до європейської сім'ї стало ще сильнішим. Мая Санду уособлює цю рішучість", - наголосив Макрон.
Він також підкреслив, що Молдова може розраховувати на підтримку Франції в реалізації своєї європейської долі.
- Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбувся загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. До другого туру виборів виходять чинна президентка Мая Санду і колишній генпрокурор Олександр Стояногло, а на референдумі перемогли прихильники вступу до ЄС.
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