Макрон закликав припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі

Про це повідомляє BFMTV.

"Я думаю, що пріоритетом сьогодні є повернення до політичного рішення і припинення поставок зброї для ведення бойових дій в Газі", - наголосив він, додавши, що наразі Франція не постачає жодної зброї Ізраїлю.

Крім того, Макрон висловив стурбованість щодо ескалації конфлікту на півдні Лівану, де Ізраїль розпочав операцію проти "Хезболли", що призвело до масштабного ракетного обстрілу Ізраїлю з боку Ірану.

Президент Франції наголосив на неприпустимості жертвування цивільним населенням Лівану та закликав запобігти перетворенню Лівану на "ще одну Газу".

"Ліванський народ не можна приносити у жертву, Ліван не має стати ще однією Газою... Не можна боротися з тероризмом і терористами, жертвуючи цивільним населенням", - підсумував Макрон.