Макрон закликав припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі
Президент Франції Емманюель Макрон закликав припинити постачання до Ізраїлю зброї, яка може бути використана для ударів по сектору Гази
Про це повідомляє BFMTV.
"Я думаю, що пріоритетом сьогодні є повернення до політичного рішення і припинення поставок зброї для ведення бойових дій в Газі", - наголосив він, додавши, що наразі Франція не постачає жодної зброї Ізраїлю.
Крім того, Макрон висловив стурбованість щодо ескалації конфлікту на півдні Лівану, де Ізраїль розпочав операцію проти "Хезболли", що призвело до масштабного ракетного обстрілу Ізраїлю з боку Ірану.
Президент Франції наголосив на неприпустимості жертвування цивільним населенням Лівану та закликав запобігти перетворенню Лівану на "ще одну Газу".
"Ліванський народ не можна приносити у жертву, Ліван не має стати ще однією Газою... Не можна боротися з тероризмом і терористами, жертвуючи цивільним населенням", - підсумував Макрон.
- На початку вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що уряд країни призупиняє дію 30 з 350 ліцензій на експорт озброєнь до Ізраїлю через занепокоєння його використанням з порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
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