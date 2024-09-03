Велика Британія призупинила дію 30 з 350 ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю
У понеділок, 2 вересня, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що уряд країни призупиняє дію 30 з 350 ліцензій на експорт озброєнь до Ізраїлю через занепокоєння його використанням з порушенням норм міжнародного гуманітарного права
Про це повідомляє Reuters.
Водночас Ламмі підкреслив, що це рішення не означає повної заборони або ембарго на постачання зброї, а стосується лише тих видів озброєнь, які можуть бути використані в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС.
"Ми, звичайно, визнаємо необхідність Ізраїлю захищатися від загроз безпеці, але ми глибоко стурбовані методами, які застосовує Ізраїль, і особливо повідомленнями про жертви серед цивільного населення і руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив очільник британського зовнішньополітичного відомства під час виступу в парламенті.
Згідно з його оцінкою, для певних видів британського експорту озброєнь до Ізраїлю "існує явний ризик того, що вони можуть бути використані для вчинення або сприяння вчиненню серйозних порушень міжнародного гуманітарного права".
У виданні зауважили, що британський експорт становить менше 1% від загального обсягу озброєнь, які отримує Ізраїль, і, як стверджує Ламмі, призупинення не матиме суттєвого впливу на безпеку Ізраїлю, а Велика Британія і надалі підтримуватиме його право на самооборону.
У відповідь на це рішення міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що воно викликає розчарування і "надсилає дуже проблематичний сигнал" ХАМАСу та його покровителям в Ірані.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ведуть переговори з Єгиптом і Катаром про контури остаточної угоди за принципом "або так, або ніяк" після вбивства ХАМАСом 6 заручників.
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