Велика Британія призупинила дію 30 з 350 ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Ламмі підкреслив, що це рішення не означає повної заборони або ембарго на постачання зброї, а стосується лише тих видів озброєнь, які можуть бути використані в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС.

"Ми, звичайно, визнаємо необхідність Ізраїлю захищатися від загроз безпеці, але ми глибоко стурбовані методами, які застосовує Ізраїль, і особливо повідомленнями про жертви серед цивільного населення і руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив очільник британського зовнішньополітичного відомства під час виступу в парламенті.

Згідно з його оцінкою, для певних видів британського експорту озброєнь до Ізраїлю "існує явний ризик того, що вони можуть бути використані для вчинення або сприяння вчиненню серйозних порушень міжнародного гуманітарного права".

У виданні зауважили, що британський експорт становить менше 1% від загального обсягу озброєнь, які отримує Ізраїль, і, як стверджує Ламмі, призупинення не матиме суттєвого впливу на безпеку Ізраїлю, а Велика Британія і надалі підтримуватиме його право на самооборону.

У відповідь на це рішення міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що воно викликає розчарування і "надсилає дуже проблематичний сигнал" ХАМАСу та його покровителям в Ірані.