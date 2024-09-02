За принципом "або так, або ніяк": США представили "остаточний варіант" мирної угоди після вбивства ХАМАСом 6 заручників

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на неназваного високопосадовця в адміністрації президента США Джо Байдена.

Як зазначили у виданні, пропозиція "або так, або ніяк" була в процесі розробки ще до того, як Ізраїль виявив тіла шести заручників, і якщо її відхилити, це може означати кінець американських посередницьких зусиль.

"Ви не можете продовжувати вести переговори про це. Цей процес має бути в якийсь момент зупинений", - цитує видання слова чиновника.

Він зазначив, що виявлення тіл заручників не може не вплинути на переговори.

"Чи зірве це угоду? Ні. Якщо і так, то це повинно додати додаткової терміновості в цій завершальній фазі, в якій ми вже перебували", - додав чиновник.

За його словами, список заручників, які мають бути звільнені, і палестинських ув'язнених, які мають бути звільнені в обмін на них, тепер мають бути ретельно переглянуті.

Він заявив, що США погоджуються з висновками Ізраїлю про те, що заручники були страчені ХАМАСом незадовго до того, як були знайдені їхні тіла. Мовляв, це "ставить під сумнів" серйозність намірів терористичного угрупування у переговорах.

"Американські чиновники будуть обривати телефони протягом наступних 48 годин, щоб дізнатися, чи можна ще досягти угоди", - цитує видання слова іншого неназваного високопоставленого американського чиновника.