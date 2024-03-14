Маск відвідав завод Tesla у Берліні, який відновив роботу після атаки екоактивістів
Ілон Маск відвідав завод Tesla у Берліні, виробництво було відновлено 13 березня після "екотерористичної атаки" лівих екстремістів
Про це повідомляє Bild.
Американський мільярдер приземлився в аеропорту столиці Німеччини і від терміналу для приватних літаків у кортежі із трьох Tesla Y попрямував прямо на завод.
Вийшовши там на сцену, він подякував співробітникам за їхню відданість справі та швидке введення в експлуатацію заводу після "екотерористичної атаки".
Завод відновив роботу вранці 13 березня, після того, як його довелося зупинити минулого тижня через атаку на енергопостачання.
Відповідальність за акцію взяла лівоекстремістська організація Vulkangruppe ("Група вулкана"). З моменту її заснування у 2011 році учасники об'єднання неодноразово влаштовували підпали промислових об'єктів. У відкритому листі "Група вулкана" назвала своєю метою "повне знищення заводу Gigafactory", а також назвала засновника компанії Tesla Ілона Маска "технофашистом".
- Нагадаємо, 5 березня завод Tesla під Берліном зупинив свою роботу через пожежу на електроопорі, а частина міста та наближені населені пункти залишилась без світла.
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