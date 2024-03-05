У Німеччині горіла підстанція біля заводу Tesla, без світла залишилась частина Берліна: у підпалі підозрюють екоактивістів

Про це пише Bild.

За попередніми даними, близько 4:50 ранку пролунав гучний вибух, і спалахнула підстанція Штайнфурт біля заводу Tesla, а потім вогонь перекинувся на опору електропередачі, що викликало велике відключення електроенергії. Без електрики залишилися завод, місто Еркнер та деякі райони Берліна.

Екстрені служби були змушені на якийсь час припинити роботу, коли поруч з палаючим трансформатором був виявлений намет екоактивістів з написом "Тут закопані вибухонебезпечні предмети!". Поліція та пожежна служба зможуть повернутися до роботи після того, як фахівці з вибухівки обшукають місце пожежі та оголосять її безпечною.

Видання зазначає, що від четверга близько 100 активістів зайняли частину лісу в Бранденбурзі біля заводу Tesla. Компанія планує вирубку дерев у разі розширення своєї території, активісти виступають проти цього.