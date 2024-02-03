Суд зобов'язав Tesla виплатити $1,5 млн через порушення правил утилізації небезпечних відходів
У п'ятницю, 2 лютого, в Каліфорнії суддя зобов'язав Tesla виплатити 1,5 млн доларів в рамках врегулювання цивільної справи, в якій стверджується, що компанія неправильно поводилася з небезпечними відходами у своїх автосервісах, енергетичних центрах і на заводі
Про це повідомляє Associated Press.
Згідно із заявами кількох з 25 окружних прокурорів Каліфорнії, які беруть участь у справі, у скарзі, поданій в окрузі Сан-Хоакін, йдеться про незаконну утилізацію небезпечних відходів і порушення законів, що стосуються зберігання та управління цими відходами.
Окружні прокурори зазначили, що Tesla співпрацювала зі слідством і діяла з метою поліпшення дотримання законів, на які звернули увагу прокурори.
"Електромобілі відіграють важливу роль у покращенні стану навколишнього середовища, але необхідно визнати, що їх виробництво та обслуговування призводить до шкідливих відходів", - заявив окружний прокурор округу Сан-Хоакін Рон Фрейтас.
Компанія Tesla виробляє електромобілі у місті Фремонт, розташованому в районі затоки Сан-Франциско, і володіє приблизно 57 автосервісами та 18 об'єктами сонячної енергетики в Каліфорнії.
Мирова угода включає 1,3 мільйона доларів США у вигляді цивільних штрафів, 200 тисяч доларів США на покриття витрат на розслідування, навчання співробітників і сторонній аудит відходів.
- 1 лютого суддя в штаті Делавер анулювала рішення ради директорів компанії Tesla, яка у 2018 році вирішила виплатити Ілону Маску 55,8 млрд доларів як винагороду за роботу в керівництві компанії.
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