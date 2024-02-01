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Головна Економіка У США суд скасував рішення керівництва Tesla заплатити Маску $55,8 млрд

У США суд скасував рішення керівництва Tesla заплатити Маску $55,8 млрд

1 лютого, 2024 четвер
05:59
Економіка Ілон Маск

Суддя в штаті Делавер анулювала рішення ради директорів компанії Tesla, яка в 2018 році вирішила виплатити Ілону Маску 55,8 млрд доларів як винагороду за роботу в керівництві компанії

Про це пише ВВС.

Як генеральний директор і найбільший акціонер виробника електромобілів, Маск не отримує зарплату як таку. Натомість його винагорода прив'язана до основних показників роботи компанії, таких, як ціна акцій та прибутковість.

Винагороду Маска оскаржив у суді один із міноритарних акціонерів Tesla Річард Торнетта, якому належать лише дев'ять акцій Tesla.

Він зажадав скасувати виплату, оскільки, за його словами, акціонери не отримали достатньо інформації про те, чи справді Маск своєю роботою заслужив на таку гігантську суму.

  • 15 січня генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що хоче збільшити свою частку в компанії приблизно до 25%.
  • 7 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що керівники та члени правління компаній Ілона Маска занепокоєні, що його провокаційні витівки та нефільтрована мова можуть бути пов'язані не з вираженням креативності, а з проблемами з психічним здоров'ям внаслідок вживання наркотиків.

Теги:
авто
Ілон Маск
США
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