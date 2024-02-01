У США суд скасував рішення керівництва Tesla заплатити Маску $55,8 млрд

Про це пише ВВС.

Як генеральний директор і найбільший акціонер виробника електромобілів, Маск не отримує зарплату як таку. Натомість його винагорода прив'язана до основних показників роботи компанії, таких, як ціна акцій та прибутковість.

Винагороду Маска оскаржив у суді один із міноритарних акціонерів Tesla Річард Торнетта, якому належать лише дев'ять акцій Tesla.

Він зажадав скасувати виплату, оскільки, за його словами, акціонери не отримали достатньо інформації про те, чи справді Маск своєю роботою заслужив на таку гігантську суму.