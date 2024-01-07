ЛСД, кокаїн та екстазі: співробітники Маска занепокоєні, що його вподобання можуть зашкодити бізнесу, - Wall Street Journal

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що Ілон Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби на приватних вечірках по всьому світу. Він і раніше курив марихуану на публіці та заявляв, що має рецепт на психоделічний кетамін.

Його близьке оточення стверджує, що Маск, якому зараз 52 роки, продовжує вживати наркотики, особливо кетамін, і що вони стурбовані тим, що це може спричинити кризу здоров'я. Навіть якщо цього не станеться, це може зашкодити його бізнесу.

Вживання наркотиків, ймовірно, може поставити під загрозу мільярдні державні контракти SpaceX, активи інвесторів на суму близько 1 трильйона доларів, десятки тисяч робочих місць і значну частину космічної програми США.

Однак адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що Маск "регулярно і систематично проходить тести на наркотики в SpaceX і ніколи їх не провалював".

У оточенні Маска вже давно звикли до його нестабільної поведінки. Однак деякі керівники SpaceX, які давно працюють з ним, помітили зміни на корпоративному заході наприкінці 2017 року, присвяченому новітній ракеті компанії, на який він прийшов із запізненням.

Коли Маск нарешті вийшов на сцену, то часом був напрочуд незрозумілим. За словами присутніх, він нерозбірливо говорив і плутався в словах близько 15 хвилин, неодноразово називаючи прототип ракети SpaceX Big Falcon Rocket "великою довбаною ракетою".

Після зустрічі керівники SpaceX у приватних розмовах висловили свої побоювання, що Маск був під впливом наркотиків. Один з них описав подію як "безглузду", "ненормальну" і "гідну жалю".

Окрім порушення федеральних контрактів, будь-яке незаконне вживання наркотиків порушує політику компаній SpaceX і Tesla, а також ставить під сумнів виконавчу роль Маска в публічній компанії Tesla, де рада директорів зобов'язана перед акціонерами здійснювати нагляд за менеджментом.

Однак, за даними видання, така поведінка мільярдера може бути спричинена постійним недосипанням.

У Tesla і X він говорив, що регулярно спав у офісі. Він часто надсилає електронні листи лейтенантам компанії посеред ночі та проводить робочі зустрічі опівночі. За його словами, він працює майже безперервно.

Зокрема, Маск та його колеги пов'язують його нестабільну поведінку в офісі з психічним здоров'ям. У 2017 році користувач Twitter запитав, чи є у нього біполярний розлад, який може викликати перепади настрою, на що Маск відповів ствердно, хоча і сказав, що не має діагнозу.

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, у 2023 році Ілон Маск вживав мікродози кетаміну для лікування депресії, а також приймав повні дози на вечірках. Після публікації статті Маск написав у твіттері, що кетамін є кращим способом боротьби з депресією порівняно з антидепресантами, які призначають частіше і які "зомбують" людей.