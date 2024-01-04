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Tesla Ілона Маска втратила першість на світовому ринку електромобілів. Хто став новим лідером

4 січня, 2024 четвер
01:24
Економіка Tesla

Китайський автовиробник BYD обігнав з продажу електромобілів у 2023 році компанію Ілона Маска Tesla та претендує на довгострокову першість

Про це повідомляє DW.

Китайський виробник електромобілів BYD випередив Tesla з продажу в останні три місяці 2023 року, ставши новим лідером світового ринку. Попри те, що Tesla досягла рекордних продажів у 4-му кварталі.

Таким чином, BYD має всі шанси закріпитися на першому місці у 2024 році та стати довгостроковим лідером ринку електромобілів.

Попри те, що Tesla є лідером з продажу електромобілів, китайський виробник BYD ("Build Your Dreams", "Побудуй свої мрії"), обігнав її за сумарними обсягами продажів. Це з тим, що BYD випускає як електромобілі, так і гібриди.

У четвертому кварталі 2023 року Tesla поставила рекорд, продавши 48 4507 електромобілів по всьому світу. Однак китайська компанія BYD продала за той же період 526 409 електромобілів та понад 400 000 плагін-гібридів, що дозволило їй посісти перше місце серед найбільших виробників електромобілів.

BYD наприкінці минулого року вийшла на перше місце серед найбільших виробників електромобілів і тепер, швидше за все, його вже не поступиться. У Tesla темпи зростання продажів становили минулого року 38%, водночас у BYD сумарний збут зріс на 62%. А цього року компанія Ілона Маска планує продати 2,2 млн електромобілів, що означало б уповільнення річного зростання до 22%.

Tesla та BYD конкурують на ринку Китаю. Щоб утримати позиції, Tesla знизила ціни на свої електромобілі на початку 2023 року завдяки високій прибутковості свого бізнесу. Це знизило прибутковість Tesla, але збільшило виторг і викликало зростання курсу акцій. В результаті Tesla досягла великих успіхів у 2023 році.

  • Нагадаємо, Ілон Маск у травні відвідав Китай, який є другим у світі після США ринком для компанії Tesla.
Китай
електромобіль
Ілон Маск
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