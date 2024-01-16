Ілон Маск планує збільшити свою частку в Tesla до 25%

Про це повідомляє CNBC.

Згідно з останньою фінансовою звітністю компанії за третій квартал 2023 року, Маск уже володіє близько 13% акцій компанії Tesla, або приблизно 411 мільйонами акцій із 3,19 мільярда звичайних акцій компанії, що є в обігу.

Це великий пакет акцій, особливо якщо врахувати, що Маск продав свої акції Tesla на десятки мільярдів доларів у 2022 році, в основному для фінансування викупу Twitter за 44 мільярди доларів із залученням кредитних коштів.

Тепер Маск намагається отримати ще більший контроль над Tesla.

"Мені незручно розвивати Tesla, щоб вона стала лідером у галузі штучного інтелекту та робототехніки, не маючи контролю над приблизно 25% голосів. Достатньо, щоб бути впливовим, але не настільки, щоб мене не можна було скинути, - написав Маск. - Якщо це не так, я вважаю за краще створювати продукти за межами Tesla".

Бажання Маска контролювати ще більше Tesla, безсумнівно, посилить тиск на раду директорів Tesla у 2024 році.

Деякі інвестори та законодавці висловили занепокоєння щодо розпорошення уваги Маска та використання ресурсів компанії, оскільки він продовжує керувати SpaceX, X Corp. та іншими підприємствами поряд із Tesla, його суперечливих політичних і культурних коментарів та федеральних розслідувань за участю Маска та Tesla.

Маск також перебуває в розпалі судового процесу в штаті Делавер щодо його попереднього пакета виплат у розмірі 56 мільярдів доларів від Tesla. Безпрецедентний план компенсації CEO 2018 року зробив Маска одним з найбагатших людей на планеті.

Акціонер Річард Торнетта подав до суду на Маска і Tesla, стверджуючи, що винагорода генерального директора була надмірною, а її затвердження - порушенням фідуціарних обов'язків з боку Tesla та її ради директорів.

У понеділок Маск також зазначив, що рада директорів Tesla чекає на затвердження нового плану компенсації для нього, поки справа Торнетти не буде вирішена в канцелярському суді штату Делавер.

"Якщо я маю 25%, це означає, що я маю право голосу. Якщо я маю 25%, це означає, що я впливовий, але моє рішення може бути скасоване, якщо вдвічі більше акціонерів проголосують проти мене, ніж за мене. За 15% або нижче співвідношення голосів за і проти, щоб подолати мене, робить поглинання сумнівними інтересами занадто легким", - заявив Маск, посилаючись на свій заклик до 25% контролю над голосуванням.