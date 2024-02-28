"Масштаби будуть більшими": Путін готує втручання у вибори в США, - Данілов

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, пише NV з посиланням на The Times.

На його думку, масштаби інформаційного втручання будуть набагато більшими, ніж раніше.

Секретар РНБО стверджує, що Росія створила підрозділи, які займаються втручанням у вибори кожної країни, де плануються вибори.

По всьому світу діють агенти Москви з настільки великою мережею, що, за словами Данілова, виключення втручання стає неможливим. Він також зазначив, що ФСБ підтримує постійні контакти зі злочинними угрупованнями у Європі.

Видання зазначає, що щотижня розміщується 166 млн постів із дезінформацією про Україну.