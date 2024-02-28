"Масштаби будуть більшими": Путін готує втручання у вибори в США, - Данілов
Президент РФ Володимир Путін планує втручання у вибори президента у США цьогоріч. Кремль може використовувати штучний інтелект для посилення кампаній дезінформації
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, пише NV з посиланням на The Times.
На його думку, масштаби інформаційного втручання будуть набагато більшими, ніж раніше.
Секретар РНБО стверджує, що Росія створила підрозділи, які займаються втручанням у вибори кожної країни, де плануються вибори.
По всьому світу діють агенти Москви з настільки великою мережею, що, за словами Данілова, виключення втручання стає неможливим. Він також зазначив, що ФСБ підтримує постійні контакти зі злочинними угрупованнями у Європі.
Видання зазначає, що щотижня розміщується 166 млн постів із дезінформацією про Україну.
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