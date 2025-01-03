Джонсона переобрали спікером Палати представників США

Про це пишуть The Guardian та CNN.

Напередодні голосування, виступаючи перед журналістами, Джонсон сказав, що новообраний президент Дональд Трамп приватно розмовляв з членами палати представників, щоб переконати їх підтримати кандидата на посаду спікера.

"Ми повинні виконати цю роботу й об'єднати конгрес. Я тут надовго", – казав Джонсон у розмові з журналістами.

Зазначимо, що Майка Джонсона в кандидати спікера висунула Республіканська партія. Водночас Демократичну партію представляв Гакім Джеффріс.

Згодом The Guardian інформувало, що 3 республіканці Палати представників проголосували проти Джонсона.

"Враховуючи вузьку більшість республіканців Палати представників, Джонсон міг дозволити собі лише один голос проти і все одно отримати посаду спікера за умови, що всі 434 активних членів були присутні та проголосували", - пояснює видання.

Також 7 республіканців не взяли участь у голосуванні, однак потім вони підтримали чинного спікера.

CNN зазначає: після втрати голосів трьох республіканців Джонсон провалив перше голосування. Наразі готується проведення другого голосування після завершення останнього: конгресменам наказали повернутися до зали.

The Guardian водночас інформує, що чинний спікер Палати представників веде розмови з двома республіканцями, Ральфом Норманом і Кітом Селфом, аби переконати їх проголосувати за нього. Якщо Джонсону це вдасться - він зможе бути переобраний у першому голосуванні, яке ще не закрите.

Зрештою друге голосування не знадобилось - Джонсон переконав Нормана та Селфа змінити свій вибір і республіканця переобрали в першому голосуванні.