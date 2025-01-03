Джонсона переобрали спікером Палати представників США
Чинного спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона переобрали на наступний термін на чолі нижньої палати. На це знадобилось два голосування
Про це пишуть The Guardian та CNN.
Напередодні голосування, виступаючи перед журналістами, Джонсон сказав, що новообраний президент Дональд Трамп приватно розмовляв з членами палати представників, щоб переконати їх підтримати кандидата на посаду спікера.
"Ми повинні виконати цю роботу й об'єднати конгрес. Я тут надовго", – казав Джонсон у розмові з журналістами.
Зазначимо, що Майка Джонсона в кандидати спікера висунула Республіканська партія. Водночас Демократичну партію представляв Гакім Джеффріс.
Згодом The Guardian інформувало, що 3 республіканці Палати представників проголосували проти Джонсона.
"Враховуючи вузьку більшість республіканців Палати представників, Джонсон міг дозволити собі лише один голос проти і все одно отримати посаду спікера за умови, що всі 434 активних членів були присутні та проголосували", - пояснює видання.
Також 7 республіканців не взяли участь у голосуванні, однак потім вони підтримали чинного спікера.
CNN зазначає: після втрати голосів трьох республіканців Джонсон провалив перше голосування. Наразі готується проведення другого голосування після завершення останнього: конгресменам наказали повернутися до зали.
The Guardian водночас інформує, що чинний спікер Палати представників веде розмови з двома республіканцями, Ральфом Норманом і Кітом Селфом, аби переконати їх проголосувати за нього. Якщо Джонсону це вдасться - він зможе бути переобраний у першому голосуванні, яке ще не закрите.
Зрештою друге голосування не знадобилось - Джонсон переконав Нормана та Селфа змінити свій вибір і республіканця переобрали в першому голосуванні.
- Наприкінці грудня Дональд Трамп підтримав Майка Джонсона щодо його переобрання на наступний термін спікера Палати представників Конгресу.
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