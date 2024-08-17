Мережа Х закриває свій офіс у Бразилії
Мережа X у суботу, 17 серпня, оголосила, що закриває свій офіс у Бразилії через погрози судді Верховного суду Бразилії Александра де Мораеса представнику компанії
Про це повідомляє пресслужба соцмережі.
Як зазначили у компанії, минулої ночі Александре де Мораес погрожував представнику Х в Бразилії арештом, якщо мережа не підкориться його "цензурним наказам".
"Попри те, що наші численні звернення до Верховного суду не були почуті, бразильська громадськість не була поінформована про ці накази, а наші бразильські співробітники не несуть відповідальності і не контролюють блокування контенту на нашій платформі, Мораес вирішив погрожувати нашим співробітникам у Бразилії, замість того, щоб поважати закон і належну правову процедуру", - йдеться у повідомленні.
Компанія прийняла рішення закрити свій офіс у Бразилії для того, щоб захистити своїх співробітників. Проте соцмережа X залишається доступною для жителів країни.
Що передувало
У квітні 2024 року суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.
У документі, оприлюдненим судом, йшлось про те, що мільярдер "розпочав кампанію з дезінформації", а також те, що X зловживає економічною владою з метою "незаконного впливу на громадську думку".
Такі кроки були зроблені після того, як Ілон Маск заявив, що не підкориться судовим наказам і не скасує обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.
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