Мережа Х закриває свій офіс у Бразилії

Про це повідомляє пресслужба соцмережі.

Як зазначили у компанії, минулої ночі Александре де Мораес погрожував представнику Х в Бразилії арештом, якщо мережа не підкориться його "цензурним наказам".

"Попри те, що наші численні звернення до Верховного суду не були почуті, бразильська громадськість не була поінформована про ці накази, а наші бразильські співробітники не несуть відповідальності і не контролюють блокування контенту на нашій платформі, Мораес вирішив погрожувати нашим співробітникам у Бразилії, замість того, щоб поважати закон і належну правову процедуру", - йдеться у повідомленні.

Компанія прийняла рішення закрити свій офіс у Бразилії для того, щоб захистити своїх співробітників. Проте соцмережа X залишається доступною для жителів країни.

Що передувало

У квітні 2024 року суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.

У документі, оприлюдненим судом, йшлось про те, що мільярдер "розпочав кампанію з дезінформації", а також те, що X зловживає економічною владою з метою "незаконного впливу на громадську думку".

Такі кроки були зроблені після того, як Ілон Маск заявив, що не підкориться судовим наказам і не скасує обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.