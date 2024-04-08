Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Ілона Маска: причина
Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з документом, оприлюдненим судом, мільярдер "розпочав кампанію з дезінформації", і що X зловживає економічною владою з метою "незаконного впливу на громадську думку".
Такі кроки були зроблені після того, як Ілон Маск заявив, що не підкориться судовим наказам і не скасує обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.
У кількох своїх дописах у соціальних мережах протягом вихідних мільярдер критикував Мораеса, звинувачуючи його у зраді конституції та закликаючи до імпічменту.
Станом на вечір неділі, 7 квітня, низка акаунтів, пов'язаних з правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та цифровими лідерами, залишалися заблокованими.
Крім того, у публікації в суботу Маск повідомив, що бразильський суд погрожує заблокувати доступ до X в усій країні.
За інформацією місцевих ЗМІ, в неділю регуляторне агентство Anatel попередило операторів зв'язку про можливу необхідність відключити доступ до платформи X.
- 28 березня повідомлялось, що власник соціальної мережі X Ілон Маск заявив, що деякі користувачі отримають преміум-функції застосунку безкоштовно.
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