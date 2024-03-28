Маск розповів, які користувачі отримають доступ до преміум-функцій соцмережі X безкоштовно

Про це повідомляє Sky News.

Маск написав, що доступ до функцій Premium-підписки Х матимуть облікові записи з більше 2,5 тис. підтверджених підписників. Водночас користувачі, які мають понад 5 тис. підписників, зможуть користуватися безкоштовно Premium+.

Зазвичай Premium-підписка коштує $8 на місяць, коли Premium+ - $16. Остання надасть користувачам соцмережі доступ до чат-бота Grok, який може "відповідати майже на всі запитання".

Зазначено, що преміум-функції надають змогу обліковим записам X писати й редагувати довші пости та зменшити кількість реклами. Водночас власник акаунту отримає синю галочку, яка відображатиметься поруч з його іменем.

Sky News зауважує, у лютому щоденна кількість користувачів соціальної мережі Х у світі зменшилася на 15%, ніж минулого року. Вона становила 174 млн, згідно з дослідженням компанії Sensor Tower.

У березні соцмережа заявила, що зараз має 250 млн активних щоденних користувачів. Це менше за кількість, про яку повідомляв Маск, коли очолював компанію, а саме - 258 млн.