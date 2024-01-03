Після придбання Маском вартість соцмережі X впала на 71,5%, - Independent

Про це повідомляє Independent.

Видання зазначає, що фонд Fidelity, який володіє часткою в X Holdings, знизив свою оцінку компанії X, відомої раніше як Twitter, на 71,5% порівняно з моментом її купівлі Ілоном Маском у жовтні 2022 року.

Водночас Axios стверджує, що в листопаді 2023 року вартість Х впала на 10,7% після того, як Маск сказав "йти до біса" рекламодавцям, котрі бойкотували соцмережу.

За даними Independent, інші соціальні мережі зросли у своїй вартості. Наприклад, Snap за той же час зросла на 38%, а вартість акцій материнської компанії Facebook, Meta, збільшилася на 4,9%.

Що відомо про купівлю Twitter Ілоном Маском

24 квітня 2022 року компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі Twitter за $44 млрд. Маск зобов'язувався вкласти в купівлю Twitter $33,5 млрд, в тому числі $21 млрд акціонерного капіталу та $12,5 млрд маржинальних позик під деякі з його акцій Tesla Inc (TSLA.O) для фінансування транзакції. Ще $13 млрд погодилися надати банки під заставу Twitter.

13 травня Маск заявив про припинення угоди, поки він чекає на підрахунок числа спамерських облікових записів.

9 липня повідомлялось, що керівництво Twitter має намір подати до суду на Маска, який заявив про відмову від угоди щодо купівлі соціальної мережі.

Згодом Маск вирішив розірвати угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter. А компанія подала на нього в суд.

10 серпня повідомляли, що Ілон Маск продав акції Tesla на $6,9 млрд на випадок, якщо укладе угоду про купівлю Twitter.

5 жовтня стало відомо, що Маск запропонував компанії Twitter Inc відновити угоду про купівлю, хоча раніше відмовився від неї.

27 жовтня він натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.