Мерія Парижу повідомила про викрадення сумки з планами безпеки Олімпіади 2024

Про це повідомляє The Guradian.

Зазначається, що сумка належала інженеру з мерії Парижа, повідомила поліція, додавши, що він поклав її в багажне відділення над своїм сидінням.

Зазначається, що оскільки його поїзд затримався, він вирішив пересісти, тоді й виявив крадіжку.

За словами інженера, його робочий комп’ютер і два USB-накопичувачі містять конфіденційні дані, зокрема плани муніципальної поліції щодо забезпечення безпеки цьогорічної літньої Олімпіади.

Транспортна поліція області проводить розслідування.