Мерія Парижу повідомила про викрадення сумки з планами безпеки Олімпіади 2024
Сумку з комп’ютером і двома USB-накопичувачами з планами безпеки поліції Парижу на Олімпійських іграх викрали з поїзда
Про це повідомляє The Guradian.
Зазначається, що сумка належала інженеру з мерії Парижа, повідомила поліція, додавши, що він поклав її в багажне відділення над своїм сидінням.
Зазначається, що оскільки його поїзд затримався, він вирішив пересісти, тоді й виявив крадіжку.
За словами інженера, його робочий комп’ютер і два USB-накопичувачі містять конфіденційні дані, зокрема плани муніципальної поліції щодо забезпечення безпеки цьогорічної літньої Олімпіади.
Транспортна поліція області проводить розслідування.
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