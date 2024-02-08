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Медалі призерів Олімпіади й Паралімпіади 2024 міститимуть елемент з металу Ейфелевої вежі

8 лютого, 2024 четвер
17:39
Спорт олімпійські медалі Париж 2024

Організатори Олімпіади й Паралімпіади 2024 в четвер, 8 лютого, показали, як виглядатимуть медалі призерів змагань: кожна міститиме елемент з металу, з якого зроблена Ейфелева вежа

Про це інформує Sky News

Золоту, срібну та бронзову медалі презентували біля Ейфелевої вежі. Організатори заявили, що кожна з них "прикрашена маленькою частинкою Парижа та символом країни Франції". Йдеться про метал, який використовувався для спорудження Ейфелевої вежі. Таке рішення було зумовлене бажанням зробити медалі унікальними та пов'язати Олімпіаду з символами Франції.

"Було зроблено величезну роботу, щоб поєднати ці дорогоцінні метали - золото, срібло та бронзу - з найкоштовнішим металом Ейфелевої вежі, коштовністю французької корони", - сказав голова оргкомітету Тоні Естанге. 

Вказано, що паризький ювелірний дім Chaumet виготовив 18-грамові шестикутні жетони з заліза, яке залишилось після ремонтних робіт на вежі. Вони розміщені в центрі золотих, срібних і бронзових медалей, оточених канавками, що нагадують промені світла. Шість маленьких застібок, які утримують залізні жетони в медалях, є натяком на 2,5 мільйона заклепок, що скріплюють Ейфелеву вежу. На жетонах також викарбувані олімпійські кільця, а на зворотному боці медалей зображена грецька богиня перемоги Ніка. 

олімпійські медалі Париж 2024

Фото: gettyimages

Водночас на медалях Паралімпіади викарбуваний традиційний логотип "Агітос" та вид на Ейфелеву вежу знизу. Також вони містять напис "Париж 2024" шрифтом Брайля на честь француза, який винайшов цю систему читання. 

Золоті медалі важать 529 г і не є чистим золотом - вони виготовлені зі срібла і покриті 6 г золота. Срібні медалі важать 525 г, а бронзові - 455 г і є сплавом міді, олова та цинку. Медалі мають діаметр 85 мм і товщину 9,2 мм.

Вони будуть упаковані в темно-синю коробку від Chaumet та матимуть сертифікат від Eiffel Tower Operating Co, який підтверджує, що залізні частини були взяті з Ейфелевої вежі. 

Теги:
Суспільство
Світ
Паралімпіада
Олімпіада-2024
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