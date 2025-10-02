Мерц розкритикував Орбана на зустрічі лідерів ЄС, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Люди, знайомі з розмовою, повідомили, що сутичка між лідерами Німеччини й Угорщини сталася під час обговорення того, як ЄС може удосконалити захист від російських загроз та підтримати Україну.

Суперечка є черговою ознакою розчарування ЄС Орбаном, який скористався своїм правом вето, щоб завадити санкціям проти Росії, та виступає проти заявки України на вступ до ЄС. Це відбувається на тлі спроб блоку об'єднатися у планах відновлення своєї оборони після хвилі порушень повітряного простору Росією в останні місяці.

"Було напружено, це був особливо захопливий європейський саміт", – сказав Орбан проурядовому медіа Mandiner.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі наголосила, що нещодавні загрози, пов'язані з дронами, "вимагають сильної та рішучої реакції від Європи". Вона додала, що "кожен європейський громадянин і кожен квадратний сантиметр Європи мають бути в безпеці".

Але пропозиція комісії побудувати "Стіну дронів", включена до нещодавньої пропозиції щодо розширення військового потенціалу ЄС, отримала поміркований відгук під час обговорення в середу.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що все ще підтримує цю широку концепцію.

"Ми повністю погоджуємося, що нам потрібно набагато більше інвестувати в технології дронів, у протидію дронам, але також у нові технології та інновації", - додала Фредеріксен.

Італія та Іспанія зауважили, що оборонні плани комісії повинні допомогти всьому континенту захистити себе, а також зміцнити східний фланг ЄС. В іншому разі оборона ЄС не буде ефективною, попередила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Лідери домовилися повернутися до обговорення на іншому саміті в Брюсселі через два тижні, коли комісія, виконавчий орган ЄС, має представити дорожню карту щодо зміцнення оборони ЄС до 2030 року.