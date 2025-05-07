Мерц розкритикував підтримку AfD з боку США й зазначив, що матиме відверту розмову з Трампом

Про це пише DW.

Зазначається, що в інтерв'ю телеканалу ZDF 6 травня Мерц поскаржився, що адміністрація США поширює "абсурдні погляди на Федеративну Республіку Німеччину", та закликав "триматися подалі" від внутрішньої політики ФРН.

Мерц, зокрема, нагадав про критику, якій США піддали рішення Федерального відомства з охорони Конституції визнати AfD правоекстремістською партією.

"У четвер я буду розмовляти телефоном з американським президентом. Я поки особисто не знайомий з Трампом, але маю намір говорити з ним відверто", - сказав новий канцлер.

Він додав, що "хотів би закликати американський уряд залишити в спокої питання внутрішньої політики Німеччини, і за можливості триматися подалі від партійно-політичних оцінок".

Мерц також наголосив, що сам "ніколи не втручався в американську виборчу кампанію і не ставав при цьому на чийсь бік".

З приводу підтримки Сполученими Штатами AfD Мерц сказав: "Досі у мене було враження, що Америка вміє відрізняти екстремістські партії від партій політичного центру".

Як зауважили у виданні, на відміну від низки інших західних глав держав і урядів, Дональд Трамп поки що не привітав Мерца з обранням на посаду канцлера Німеччини. Водночас вітання надійшли від Державного департаменту США.

"Ми й надалі співпрацюватимемо з Німеччиною та її новим урядом, щоб забезпечувати безпеку Сполучених Штатів і Європи", - заявила 6 травня на брифінгу у Вашингтоні представниця Держдепу Теммі Брюс.