Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припускає, що війна Росії проти України може тривати ще "багато місяців", і до цього потрібно готуватися
Про це повідомило Le Figaro.
За словами Мерца, союзники Києва готові продовжувати постачати допомогу.
"Ця війна може тривати ще багато місяців. У будь-якому випадку, ми повинні підготуватися до цього. Ми готові", – заявив канцлер ФРН.
Водночас він підкреслив, що збереження роботи Коаліції рішучих є одним із пріоритетів союзу Франції та Німеччини.
- Раніше Зеленський заявив, що міністр оборони Туреччини долучиться до напрацювання гарантій безпеки для України.
- Біла Церква
