Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"

Про це повідомило Le Figaro.

За словами Мерца, союзники Києва готові продовжувати постачати допомогу.

"Ця війна може тривати ще багато місяців. У будь-якому випадку, ми повинні підготуватися до цього. Ми готові", – заявив канцлер ФРН.

Водночас він підкреслив, що збереження роботи Коаліції рішучих є одним із пріоритетів союзу Франції та Німеччини.