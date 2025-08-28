Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Міністр оборони Туреччини долучиться до напрацювання гарантій безпеки для України, - Зеленський після розмови з Ердоганом

Міністр оборони Туреччини долучиться до напрацювання гарантій безпеки для України, - Зеленський після розмови з Ердоганом

Катерина Ганжа
28 серпня, 2025 четвер
17:57
Світ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом під час якої, зокрема, обговорили гарантії безпеки для України

Зміст

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

"Дякую за таку підтримку України, наших людей, за постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру. Дуже цінуємо всю допомогу з боку Туреччини", - зазначив глава держави. 

Лідери країн обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. 

"Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну. Цієї ночі росіяни знову завдали удару по Україні й застосували понад 30 ракет, близько 600 дронів. Унаслідок цього обстрілу загинуло 17 людей, серед яких четверо – діти. Десятки людей у важкому стані, зараз лікарі борються за їхні життя. Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", - наголосив Володимир Зеленський. 

Він додав, що під час розмови багато йшлося про гарантії безпеки.

"Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі", - резюмував Зеленський. 

  • Президент Володимир Зеленський 26 серпня заявив, що на тижні відбудуться контакти з Туреччиною, європейськими державами та країнами Затоки, які можуть стати майданчиками для розмови з росіянами. 
Новини
Україна
Росія
Туреччина
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Реджеп Ердоган
гарантії безпеки
18:45
