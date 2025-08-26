На тижні будуть контакти з Туреччиною та країнами Затоки і Європи, де можуть відбутися переговори з РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський 26 серпня заявив, що на тижні відбудуться контакти з Туреччиною, європейськими державами та країнами Затоки, які можуть стати майданчиками для розмови з росіянами
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами. З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили", – поінформував президент.
Він наголосив, що надалі все залежатиме від зокрема США в контексті тиску на Москву, оскільки РФ нині дає сигнали лише про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин.
"Потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи – усе це має бути на столі. Ми говорили про це з генералом Келлогом учора, ми працюємо з американцями дуже змістовно – після нашої зустрічі у Вашингтоні ми маємо нову основу для спільної роботи", – заявив Зеленський.
- Reuters писало, що США під час переговорів із Росією цього місяця обговорювали можливість укладення енергетичних угод як заохочення до миру в Україні.
- Біла Церква
