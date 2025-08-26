Як заохочення до миру: Reuters пише, що США під час переговорів пропонували Росії енергетичні угоди
США під час переговорів із Росією цього місяця обговорювали можливість укладення енергетичних угод як заохочення до миру в Україні
Про це пише Reutres із посиланням на п’ять джерел, знайомих із перебігом перемовин.
За словами співрозмовників видання, серед обговорюваних тем були можливе повернення американської компанії Exxon Mobil до проекту "Сахалін-1", закупівля Росією американського обладнання для виробництва скрапленого газу, а також постачання до США російських атомних криголамів.
Переговори проходили під час візиту посла США Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та його радником Кирилом Дмитрієвим. Тему також піднімали під час саміту на Алясці 15 серпня.
Читайте також: Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив
"Білий дім дуже хотів випустити після саміту на Алясці заголовки про велику інвестиційну угоду, – зазначило одне з джерел. – Так Трамп відчуває, що досяг чогось".
Представник Білого дому у відповідь на запитання щодо угод заявив, що Трамп та його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими посадовцями з метою припинення війни.
Він додав, що подальші публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам США.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не в усіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер усе в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня.
Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.
