Meta видалила низку фейкових акаунтів напередодні виборів президента в Молдові
У п'ятницю, 11 жовтня, Meta Platforms заявила, що видалила мережу групових акаунтів, націлених на російськомовних мешканців Молдови напередодні виборів президента в країні 20 жовтня
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що видалення сталося через порушення політики компанії щодо фейкових акаунтів.
Видалені акаунти публікували критику у бік чинної президентки Молдови Маї Санду, яка також балотується на майбутніх виборах, проєвропейських політиків, а також критику через тісні зв’язки Молдови з Румунією та підтримку проросійської партії.
За даними Meta, низка фейкових російськомовних новинних акаунтів видавали себе за незалежні організації. Вони були присутні у низці соцмереж – Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, а також у заборонених в Україні "Однокласниках".
Так. лише у Facebook компанія видалила одну групу, сім акаунтів та 23 сторінки. В інстаграмі видалили 20 акаунтів.
На одну з 23 заблокованих сторінок у Фейсбуці було підписано близько 4200 користувачів, а на видалені акаунти в Інстаграмі - майже 335 тисяч.
- Також раніше у Молдові канали в Telegram олігарха-втікача Ілана Шора, башкана Гагаузії Євгенії Гуцул та ще деяких повʼязаних з "групою Шора" депутатів заблокували через "порушення місцевого законодавства".
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