Meta видалила низку фейкових акаунтів напередодні виборів президента в Молдові

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що видалення сталося через порушення політики компанії щодо фейкових акаунтів.

Видалені акаунти публікували критику у бік чинної президентки Молдови Маї Санду, яка також балотується на майбутніх виборах, проєвропейських політиків, а також критику через тісні зв’язки Молдови з Румунією та підтримку проросійської партії.

За даними Meta, низка фейкових російськомовних новинних акаунтів видавали себе за незалежні організації. Вони були присутні у низці соцмереж – Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, а також у заборонених в Україні "Однокласниках".

Так. лише у Facebook компанія видалила одну групу, сім акаунтів та 23 сторінки. В інстаграмі видалили 20 акаунтів.

На одну з 23 заблокованих сторінок у Фейсбуці було підписано близько 4200 користувачів, а на видалені акаунти в Інстаграмі - майже 335 тисяч.