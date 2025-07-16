"Ми дуже стурбовані цим": Рубіо відреагував на удари Ізраїлю по Сирії

Про це повідомляє кореспондентка Anadolu Рабія Туран.

Марко Рубіо зазначив, що наразі США ведуть переговори з усіма залученими сторонами, сподіваючись на швидке завершення конфлікту.

"Ми будемо працювати над цим питанням просто зараз. Я щойно поговорив телефоном із відповідними сторонами. Ми дуже стурбовані цим. І, сподіваюся, пізніше сьогодні у нас будуть для вас оновлення. Але ми дуже стурбовані. Ми хочемо, щоб це припинилося", - сказав він.

Держсекретар додав, що припинення вогню, яке діяло між сторонами конфлікту ще цієї ночі, знову було порушене.