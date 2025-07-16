Ізраїль завдав авіаударів по столиці Сирії, зокрема по будівлі міноборони
У середу, 16 липня, потужна серія авіаударів сколихнула сирійську столицю Дамаск. Сирійські державні ЗМІ звинуватили в цьому Ізраїль
Про це повідомляє CNN.
На одному з відео зафіксовано момент удару по будівлі міністерства оборони Сирії в центрі Дамаска.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац поширив відеозапис у соцмережі X, зазначивши у дописі до нього, що "болючі удари почалися".
Як зауважили в CNN, Ізраїль здійснює авіаудари по Сирії в рамках своїх зобов'язань щодо захисту друзів, арабської меншини, яка опинилася в центрі зіткнень з прихильниками уряду.
Масштаби збитків від останніх ударів, зокрема чи були жертви, наразі невідомі.
- 30 червня міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що його країна зацікавлена у встановленні офіційних дипломатичних відносин зі своїми давніми ворогами Сирією та Ліваном.
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