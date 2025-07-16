Ізраїль завдав авіаударів по столиці Сирії, зокрема по будівлі міноборони

Про це повідомляє CNN.

На одному з відео зафіксовано момент удару по будівлі міністерства оборони Сирії в центрі Дамаска.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац поширив відеозапис у соцмережі X, зазначивши у дописі до нього, що "болючі удари почалися".

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Як зауважили в CNN, Ізраїль здійснює авіаудари по Сирії в рамках своїх зобов'язань щодо захисту друзів, арабської меншини, яка опинилася в центрі зіткнень з прихильниками уряду.

Масштаби збитків від останніх ударів, зокрема чи були жертви, наразі невідомі.