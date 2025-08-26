Мігранти на кордоні Польщі з Білоруссю поранили польського солдата

Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі.

У рамках військової операції "Безпечне Підляшшя", спрямованої на посилення безпеки на східному кордоні Польщі у відповідь на міграційний тиск з боку Білорусі та Росії, поранили польського солдата.

Інцидент стався 25 серпня 2025 року, приблизно о 20:00, поблизу села Черемха під час перешкоджання незаконному перетину кордону групою агресивних мігрантів. Солдат оперативної групи "Підляшшя" отримав поранення лівої руки під час застосування сили.

На місці події солдату надали першу медичну допомогу. Після цього його негайно доставили до лікарні в Білостоку, де йому надали спеціалізовану медичну допомогу. Стан солдата стабільний, його життю нічого не загрожує.

Військова поліція проводить розслідування на місці події.

Як уточнює Defence24.pl, "Безпечне Підляшшя" – це військова операція, розпочата 1 серпня 2024 року, спрямована на посилення безпеки на східному кордоні Польщі у відповідь на міграційний тиск з боку Білорусі та Росії, а також інші гібридні загрози, такі як кібератаки, саботаж та підривна діяльність.

