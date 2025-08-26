Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Мігранти на кордоні Польщі з Білоруссю поранили польського солдата

Мігранти на кордоні Польщі з Білоруссю поранили польського солдата

Дар'я Тарасова
26 серпня, 2025 вiвторок
10:34
Світ

Поблизу села Черемха на польсько-білоруському кордоні 25 серпня відбулося зіткнення з мігрантами, під час якого був поранений польський солдат

Зміст

Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі.

У рамках військової операції "Безпечне Підляшшя", спрямованої на посилення безпеки на східному кордоні Польщі у відповідь на міграційний тиск з боку Білорусі та Росії, поранили польського солдата.

Інцидент стався 25 серпня 2025 року, приблизно о 20:00, поблизу села  Черемха під час перешкоджання незаконному перетину кордону групою агресивних мігрантів. Солдат оперативної групи "Підляшшя" отримав поранення лівої руки під час застосування сили.

На місці події солдату надали першу медичну допомогу. Після цього його негайно доставили до лікарні в Білостоку, де йому надали спеціалізовану медичну допомогу. Стан солдата стабільний, його життю нічого не загрожує.

Військова поліція проводить розслідування на місці події.

Як уточнює Defence24.pl, "Безпечне Підляшшя" – це військова операція, розпочата 1 серпня 2024 року, спрямована на посилення безпеки на східному кордоні Польщі у відповідь на міграційний тиск з боку Білорусі та Росії, а також інші гібридні загрози, такі як кібератаки, саботаж та підривна діяльність.
 

Теги:
Новини
Польща
військові
мігранти
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
26 серпня
12:06
OPINION
"Реформа" Офісу президента: що в цих умовах зможуть змінити ветерани та військові?
11:53
Ексклюзив
Коаліція охочих
Уникнути провалу Будапештського меморандуму: експерт Самусь про варіанти безпекових гарантій для України
11:45
Збиті російські безпілотники
Російські дрони атакують цивільні автівки на трасі Херсон-Миколаїв, ОВА просить обирати інший маршрут
11:37
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК - це ознака проваленої мобілізації, - ветеран Симороз
11:20
Збирала дані про оборонні установи: СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала російські обстріли у Києві
11:09
Українські прикордонники зірвали наступ армії РФ на Покровському напрямку й взяли в полон 9 окупантів
10:41
білоруські прикордонники
Цьогоріч з України до Білорусі намагались втекти 911 чоловіків, це вдвічі більше, ніж за минулі три роки, - "Слідство.Інфо"
10:31
OPINION
Українці значно більше віддають у польську державну казну, ніж отримують з неї
10:30
електроенергія
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 26 серпня
10:25
Медичні вакансії в бригаді "Азов": як медики рятують життя на фронті
10:22
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 26 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:19
Ексклюзив
Наталка Діденко
Якою буде погода у завершальний тиждень літа. Прогноз від Наталки Діденко
10:15
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Привласнили понад 200 млн рублів: ГУР з'ясувало, що росіяни масово влаштовують самостріли заради виплат
10:11
Трамп і Путін
Як заохочення до миру: Reuters пише, що США під час переговорів пропонували Росії енергетичні угоди
10:01
OPINION
Вічні перемовини: з Путіним ні про що домовитися неможливо
09:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Патова ситуація навколо зустрічі Путіна і Зеленського та нова надія у вигляді "Фламінго". Акценти світових ЗМІ 26 серпня
09:36
Starlink
У Польщі спростували інформацію, що вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink
09:13
ППО
За ніч ППО знешкодила 47 з 59 ворожих дронів
08:56
Ексклюзив
"Ми в шоці, доказів немає": Центр протидії корупції про справу детектива НАБУ
08:54
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну безпілотниками вночі та зранку 26 серпня: на Сумщині та Херсонщині є поранені
08:20
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті відбулося 174 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:03
OPINION
Турбулентність в елітах Росії. Що нам про це потрібно знати
07:37
Огляд
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
07:29
Сибіга окреслив позицію України щодо гарантій безпеки під час розмови з Рубіо та європейськими дипломатами
07:02
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 33 артсистеми та 890 військових
06:21
Пентагон
Трамп заявив про намір змінити назву Пентагону на міністерство війни
05:42
прапор Росії
РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням
00:50
Зеленський
Зеленський призначив нового посла України в Ісландії
00:28
"Виїхав не під час повномасштабної війни": Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном
2025, понедiлок
25 серпня
23:56
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
У ПАР застерегли жінок від пропозицій роботи в РФ, які поширюють у соцмережах
23:26
ЄС США
Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти європейських посадовців, - Reuters
22:55
Трамп і Путін
Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь
22:20
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
"Сподіватися на це марно": Іллєнко про розміщення іноземного контингенту в Україні
22:18
Рамштайн
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні: у міноборони Німеччини озвучили дату
22:15
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Це підготовка до атаки на уряд Туска: Магда про заяви та наміри президента Польщі Навроцького щодо України
21:49
Укрпошта біля вокзалу у Рівному
Укрпошта виставила на продаж нерухомість на понад 180 млн грн
21:03
Росіяни поширюють фейки про ЗСУ, які на ТОТ "скидають мʼякі заміновані іграшки", - ЦПД
20:30
Трамп
"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи
20:15
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів": Зеленський провів зустріч із Келлогом
20:00
OPINION
Більшість свідомих українських громадян – громадяни-самоучки
Більше новин
