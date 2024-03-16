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Міністр оборони Литви Анушаускас подав у відставку

16 березня, 2024 субота
05:08
Світ Арвідас Анушаускас

Литовський прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте отримала заяву про відставку Арвідаса Анушаускаса з посади міністра оборони

Про це повідомляє LRT з посиланням на пресслужбу кабміну.

"Пресслужба Уряду Литовської Республіки підтверджує, що сьогодні, 15 березня, прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте отримала заяву про відставку міністра оборони Арвідаса Анушаускаса. Коментарі щодо рішень прем'єр-міністра будуть представлені в понеділок, 18 березня", - йдеться у повідомленні.

У суботу Анушаускас зустрінеться з литовським президентом Науседою. За інформацією адміністрації Глави держави, про зустріч просив сам міністр.

Раніше у п'ятницю Анушаускас не став коментувати причини зустрічі та сказав, що зробить це у суботу.

Delfi з посиланням на джерела повідомив, що Анушаускаса може змінити голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас. За даними цього порталу, міністр іде у відставку через конфлікт з прем'єркою.

Арвідас Анушаускас став міністром оборони Литви 7 грудня 2020 року. До того він був депутатом литовського Сейму з 17 листопада 2008 року від консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".

Теги:
Міністерство оборони
Литва
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