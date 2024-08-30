Міноборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot
Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot
Про це повідомляє румунська служба "Радіо Свобода".
"Завершення розробки закону про передачу сприятиме підкресленню позиції Румунії як регіонального постачальника безпеки і зміцненню партнерських відносин зі Сполученими Штатами", - йдеться в документі, скерованому міністерством до парламенту.
Згідно з повідомленням, законопроєкт передбачає передачу одного з семи Patriot, придбаних у США, у конфігурації 3+. Ця конфігурація є найсучаснішим варіантом системи Patriot і використовується Сполученими Штатами і майже 20 іншими союзниками.
Чотири Patriot вже прибули до Румунії - два вже введені в експлуатацію. Інші три прибудуть до Румунії найближчим часом.
Згідно з умовою, поставленою Вищою радою національної оборони, Румунія повинна провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема, зі Сполученими Штатами, щоб отримати ще один комплекс Patriot на заміну переданому Україні.
Витрати на придбання нової системи Patriot для Румунії будуть закриті коштом міжнародних фондів, призначених для України.
Натомість парламент також повинен буде схвалити прийняття нової системи, яка коштуватиме приблизно 60 млн доларів США у вигляді зборів і комісій, які будуть сплачені з бюджету міністерства оборони Румунії.
Терміни передачі Україні ЗРК Patriot поки не визначені, однак Румунія зацікавлена у тому, щоб цей процес відбувся якнайшвидше.
Довідково: Конфігурація 3+ базується на високоефективних радіолокаційних системах і передових ракетах-перехоплювачах PAC-3, які можуть вражати балістичні ракети на дальності до 20 кілометрів. Одна батарея містить чотири ракети PAC-3, на відміну від попередньої версії PAC-2, яка містила лише одну. Система Patriot коштує близько 1 млрд доларів, а кожна ракета - близько 4 млн доларів.
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Сполучені Штати Америки схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM на загальну суму близько $180 млн із можливістю придбати додаткові ракети в майбутньому.
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