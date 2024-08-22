США схвалили продаж ракет AIM-120 AMRAAM Румунії на близько $180 млн

Про це йдеться на сайті американського посольства в Румунії.

Зазначено, що Румунія закупить у США ракети ППО вартістю близько $180 млн для зміцнення протиповітряної оборони.

У посольстві підкреслюють, продаж AIM-120 AMRAAM має на меті модернізувати румунські військово-повітряні сили. Ці ракети сумісні з румунськими літаками F-16, а також іншими літаками США й держав НАТО, зокрема з F-35.

"Я була справді вражена, побачивши румунські F-16 в дії. Це придбання демонструє тверду прихильність румунського уряду безпеці та обороні", - прокоментувала пані посол США в Румунії Кетлін Кавалек покупку Бухареста.