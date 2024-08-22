Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ США схвалили продаж ракет AIM-120 AMRAAM Румунії на близько $180 млн

США схвалили продаж ракет AIM-120 AMRAAM Румунії на близько $180 млн

Дар'я Куркіна
22 серпня, 2024 четвер
22:05
Світ Румунія, прапор Румунії

Сполучені Штати Америки схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM на загальну суму близько $180 млн із можливістю придбати додаткові ракети в майбутньому

Зміст

Про це йдеться на сайті американського посольства в Румунії.

Зазначено, що Румунія закупить у США ракети ППО вартістю близько $180 млн для зміцнення протиповітряної оборони.

У посольстві підкреслюють, продаж AIM-120 AMRAAM має на меті модернізувати румунські військово-повітряні сили. Ці ракети сумісні з румунськими літаками F-16, а також іншими літаками США й держав НАТО, зокрема з F-35.

"Я була справді вражена, побачивши румунські F-16 в дії. Це придбання демонструє тверду прихильність румунського уряду безпеці та обороні", - прокоментувала пані посол США в Румунії Кетлін Кавалек покупку Бухареста.

  • 8 липня Сполучені Штати Америки виділили Польщі кредит на суму 2 млрд доларів у рамках програми іноземного військового фінансування.

Теги:
зброя
Румунія
США
Читайте також:
Курська область
Автор Влад Дідусь
21 серпня, 2024 середа
На Курщині українські воїни взяли в полон росіян: серед шевронів - кадирівський "Ахмат"
Дмитро Медведєв
Автор Оксана Ліховід
21 серпня, 2024 середа
"Нічого нового не генерує": військовий експерт Ступак проаналізував заяву Медведєва
"Динамо" - "Зальцбург", Ліга чемпіонів
Автор Влад Дідусь
22 серпня, 2024 четвер
Ліга чемпіонів: результати перших матчів плей-офф
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 45.61
    Продаж 46.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
22 серпня
22:55
Ніколас Мадуро
Вибори президента у Венесуелі: Верховний суд визнав Мадуро переможцем
22:53
Оновлено
перше вересня, школа
У МОН відреагували на слова заступника міністра, що Україна в Курській області за потреби забезпечить освіту дітям
22:48
на фото Курська АЕС
Росія повідомила МАГАТЕ, начебто виявила залишки дрона біля Курської АЕС
22:33
УЗ анонсувала запуск модернізованого електропоїзда Львів – Рівне
В Укрзалізниці заявили, що у 2028 році дефіцит вагонів може стати критичним
22:30
ЗСУ
Боротьба з окупантами має стати війною більшості, інакше Україна перестане існувати, – сержант ЗСУ Бірчак
22:22
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Час є, завдання №1 для України - підготувати Мирноград і Покровськ до потужної оборони, - генерал Кривонос
22:21
Ексклюзив
путін
"Велике приниження": політолог Шлінчак про візит Путіна до Чечні
21:49
Повітряні сили уразили пункт управління безпілотниками в Курській області
21:46
Аналітика
Сергій Згурець
Нова атака українських БПЛА по російських летовищах, доповідь Сирського Зеленському. Колонка Сергія Згурця
21:36
Україна Британія
Україна ратифікувала угоду про безмитну торгівлю з Британією
21:33
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
У мережі поширили супутникові фото аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області, по якому вночі вдарили СБУ та ССО
21:28
Оновлено
На фото: нагородження
Матвієнко, Баффет, Усик і Харлан: Зеленський вручив відзнаку президента "Національна легенда України"
21:16
Умєров і Сміт
Умєров у Києві зустрівся з заступником начштабу оборони Британії Смітом: обговорили оборонні потреби України
21:15
Вступні екзамени
Понад 4 тис. абітурієнтів з ТОТ вступили до вишів України цьогоріч
21:03
Оновлено
паром Кондор Трейдер
На Кубані в порту "Кавказ" після прильоту загорівся й потонув пором із цистернами з пальним
20:56
зерно, зернова угода
Росіяни вивозять українське зерно з ТОТ до Ірану, - Спротив
20:51
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Це могло бути 300 заправлених російських танків: генерал Кривонос про ураження порома з пальним в порту "Кавказ" на Кубані
20:44
Оновлено
ракета Х-59
Окупанти атакували Богодухівський район Харківщини: загинув чоловік, серед постраждалих - підліток
20:13
пінгвін Сфен
Символ рівності: в Австралії помер пінгвін-гей Сфен, який зі своїм партнером Меджиком здобув популярність у 2018 році
20:09
OPINION
Віталій Портников
Путін створює тероборону
20:08
OPINION
Ірина Цілик
Називати наших військових "загарбниками"? Та ви не попухли часом?
20:03
"Повертаємо території": Третя штурмова повідомила про наступ на Харківщині
20:00
Огляд
ЗСУ
Переможні новини 911-го дня війни: українські захисники знищили склад боєприпасів на Кінбурнській косі та уразили пором з 30-ма цистернами палива
20:00
Ексклюзив
ЗСУ
"В УНР цього не було": сержант ЗСУ Бірчак пояснив, що Україна має для збереження своєї державності
19:41
Курська область
Українські військові допомогли евакуювати жительку Курської області в Суми до родичів
19:21
каналізація
На Чернігівщині з каналізаційної шахти дістали тіла трьох людей
19:16
Віктор Орбан
"Ми хочемо припинення вогню і миру", - в Орбана відреагували на операцію ЗСУ в Курській області
19:09
Аналітика
північнокорейська ракета KN-23
Точково не вражає, тероризує цивільних: що таке KN-23 – північнокорейська ракета, якою РФ активно обстрілює українські міста
19:05
До розмінувань в Україні залучать кінологинь із собаками, які пройшли навчання в Камбоджі
18:56
Рустем Умєров
В Україні запрацює мобільний застосунок Ветеран+, - Умєров 
18:46
на фото ремонт метро в Києві
Кличко заявив, що відновлювальні роботи між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" на завершальному етапі
18:44
Володимир Зеленський
Зеленський доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики
18:41
Оновлено
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі
У Greenpeacе засудили намір очільника МАГАТЕ Гроссі відвідати Курську АЕС
18:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:20
Фінляндія
Фінські міністри бойкотують очолені Угорщиною неформальні зустрічі ЄС через візит Орбана до РФ
18:14
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
Операція ЗСУ на Курщині розвивається успішно, - Defense Express
18:05
світло
Відключень електроенергії 23 серпня не прогнозують, - Укренерго
18:04
OPINION
Максим Саваневський
Виборча кампанія у США набула ознак карнавальності
18:00
Інтерв’ю
Володимир Бірчак
Уроки історії, війна та мобілізація: розмова з істориком та воїном ЗСУ Володимиром Бірчаком. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"
17:59
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Росіяни маскують примусову мобілізацію на ТОТ, - правозахисник Лисянський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV