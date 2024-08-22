США схвалили продаж ракет AIM-120 AMRAAM Румунії на близько $180 млн
Сполучені Штати Америки схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM на загальну суму близько $180 млн із можливістю придбати додаткові ракети в майбутньому
Про це йдеться на сайті американського посольства в Румунії.
Зазначено, що Румунія закупить у США ракети ППО вартістю близько $180 млн для зміцнення протиповітряної оборони.
У посольстві підкреслюють, продаж AIM-120 AMRAAM має на меті модернізувати румунські військово-повітряні сили. Ці ракети сумісні з румунськими літаками F-16, а також іншими літаками США й держав НАТО, зокрема з F-35.
"Я була справді вражена, побачивши румунські F-16 в дії. Це придбання демонструє тверду прихильність румунського уряду безпеці та обороні", - прокоментувала пані посол США в Румунії Кетлін Кавалек покупку Бухареста.
- 8 липня Сполучені Штати Америки виділили Польщі кредит на суму 2 млрд доларів у рамках програми іноземного військового фінансування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.61Продаж 46.3
- Актуальне
- Важливе