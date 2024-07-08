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Міноборони: Україна впровадила вже 324 стандарти НАТО

8 липня, 2024 понедiлок
09:44
Світ Україна-НАТО

Станом на початок липня 2024 року Міністерство оборони, Збройні Сили та інші складові сектору безпеки і оборони України впровадили 324 стандарти НАТО

Зміст

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що у першому півріччі 2024 року в Україні було прийнято 23 нові стандарти.

Як заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, впровадження стандартів НАТО передбачено планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік.

"У рамках пакета Цілей партнерства Україна - НАТО нашій країні до 2025 року запропоновано впровадити 218 стандартів Альянсу. Станом на липень 2024 року Україна прийняла вже 190. Ми виконуємо своє домашнє завдання щодо взаємосумісності з НАТО. Паралельно працюємо над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів", - зазначив Гаврилюк.

Окрім того, з власної ініціативи Україна впровадила ще 134 стандарти.

Впроваджені стандарти НАТО стосуються експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення тощо.

Наразі у НАТО діє 1150 стандартів, які постійно переглядаються і оновлюються.

"Україна також розпочинає запровадження стандартів НАТО, передбачених Переліком початкових вимог взаємосумісності з НАТО для України, підписаним генсеком НАТО", - додав генерал-лейтенант Гаврилюк.

Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
НАТО
Війна з Росією
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