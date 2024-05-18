У Міноборони розповіли, скільки стандартів НАТО запровадили в ЗСУ

Про це інформує Міноборони, посилаючись на слова заступника міністра оборони України Станіслава Гайдера.

За словами Гайдера, наразі в Україні вже запроваджено 322 стандарти НАТО, а ще 50 перебувають на стадії імплементації. Він наголосив, що ЗСУ мають відповідати усім стандартам для досягнення взаємосумісності.

"Мій напрям веде роботу як над концепцією Дорожньої карти взаємосумісності з НАТО, заходами адаптованої Річної національної програми Україна-НАТО, так і над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів. І все це про стандарти НАТО", - розповів він.

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Заступник міністра оборони зазначив, що одним з важливих проєктів є також запуск спільної з НАТО інституції - аналітичного, тренувального та освітнього центру, який не лише допоможе забезпечити спільний аналіз безпекових викликів, а й сприятиме вдосконаленню системи підготовки та військової освіти. За його словами, Україна в межах діяльності центру не лише отримуватиме знання: українці також ділитимуться з партнерами власним досвідом.

"Наш внесок у діяльність центру пов’язаний насамперед із десятирічним досвідом російсько-української війни, інноваціями та практиками, які ми сформували за час повномасштабного вторгнення Росії. І цей досвід уже змінює стандарти НАТО, формує спроможність відповідати на виклики та загрози у сфері оборони", - наголосив він.