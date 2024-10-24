Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Мін'юст США попередив Ілона Маска через обіцянку $1 млн виборцям за підтримку його петиції, - CNN

Мін'юст США попередив Ілона Маска через обіцянку $1 млн виборцям за підтримку його петиції, - CNN

Юлія Лаврук
24 жовтня, 2024 четвер
11:55
Світ Ілон Маск

Міністерство юстиції США попередило комітет американського бізнесмена Ілона Маска America PAC, що його обіцянка платити виборцям $1 млн за підтримку петиції може порушувати федеральний закон

Зміст

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

У виданні зазначили, що федеральний закон забороняє платити людям за реєстрацію для участі у виборах. Водночас для того, щоб підписати петицію Маска, громадяни США мають бути зареєстровані для голосування в певних штатах.

Наразі America PAC обіцяє $1 млн людям, обраним випадковим чином за підписання петиції на підтримку свободи слова та право носити зброю.

За даними джерел CNN, до комітету політичних дій Маска надійшов лист із відповідним попередженням від відділу громадської доброчесності Мін'юсту США, який розслідує потенційні порушення законодавства про вибори.

Водночас у Міністерстві юстиції США відмовилися від коментарів, зазначило видання.

  • Ілон Маск пообіцяв щодня до виборів у листопаді виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку першої і другої поправок до Конституції США.
Теги:
Новини
вибори
вибори президента
Ілон Маск
вибори у США
США
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
МЗС РФ відреагувало на футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову"
Байден Шольц
Автор Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
У Зеленського спростували інформацію Politico про 7 країн НАТО, які нібито виступають проти вступу України до Альянсу
Німеччина Україна
Автор Юлія Юліна
23 жовтня, 2024 середа
У Німеччині запропонували запровадити новий статус для біженців з України, аби зменшити витрати на соцвиплати
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.39
    Продаж 45.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
24 жовтня
12:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
США підтверджують перебування щонайменше 3 тисяч військових КНДР в Росії, а Лукашенко заявив, що це було б ескалацією. Акценти світових ЗМІ 24 жовтня
12:36
Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи
"Злочинець не повинен виграти від цієї війни", - Зеленський звернувся до учасників саміту Кримської платформи
12:31
Оновлено
Полонені
Окупанти вбили 4 полонених бійців НГУ біля Селидового на Донеччині
12:26
атака РФ, Селидове
РФ активно намагається прорватися в Селидове, Сили оборони відбивають атаки окупантів, - НГУ
12:16
Оновлено
Байден Шольц
У Зеленського спростували інформацію Politico про 7 країн НАТО, які нібито виступають проти вступу України до Альянсу
12:10
електроенергія
Через ворожі обстріли та технічні причини знеструмлено 532 населені пункти: ситуація в енергосистемі 24 жовтня
12:00
OPINION
Чому Гутерреш поїхав у Казань?
11:53
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі зізнався, що перед боєм з Усиком його дружина втратила дитину
11:44
Оновлено
Віталій Кім
Кім пояснив, чому з Арахамією взяв на поруки нардепку Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні
11:33
Додаток "Дія"
Відомості про зброю та послуги для бізнесу: у Дії з'являться 6 нових сервісів
11:10
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ вранці вдарила біля ринку в Куп'янську: є постраждалі
11:02
OPINION
Пушкін і свастика
10:55
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: на Хмельниччині пошкоджено багатоповерхівку
10:48
Україна відкрила посольство в Омані
"Має стратегічне значення": в Омані відкрили посольство України
10:40
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Військовий експерт Снєгирьов оцінив спроможність росіян стрімко просунутись у Донецькій області
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
10:31
СБУ затримала агента РФ, який допомагав окупантам прориватися до Мирнограда
10:17
Лукашенко
"Путін почав виводити війська та завернув на Київ": Лукашенко заявив, що нібито не надавав територію Білорусі для початку вторгнення
10:14
Окупанти зруйнували 80% критичної інфраструктури Покровська, - МВА
10:01
OPINION
Чи варто Україні оголошувати КНДР війну?
09:57
У Львові створили ще одну прийомну сім'ю – 12-річний хлопчик тепер має дім
У населених пунктах Донеччини, де проводиться примусова евакуація, залишаються 336 дітей
09:52
Дмитро Лубінець
"Суперечить здоровому глузду": Лубінець закликав виключити Росію з Радбезу ООН
09:39
Антоніу Гутерріш
Малоймовірно, що ООН введе нові санкції проти КНДР через відправку солдатів на війну проти України, - Reuters
09:36
Ексклюзив
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
У таборах від Маріуполя до Бердянська зросла кількість російських новоконтрактників, - Андрющенко
09:30
Партнерський матеріал
Як змінилися умови вручення повісток та оскарження штрафів ТЦК: пояснення адвоката
09:15
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську 40% будівель без електропостачання, - журналістка Бірюкова
09:06
ППО
Цієї ночі Сили ППО збили 40 із 50 ворожих безпілотників
08:55
Динамо, Ліга чемпіонів
"Рома" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
08:53
Поштовий набір на честь спецпідрозділу KRAKEN
Укрпошта презентувала поштову марку, присвячену спецпідрозділу Kraken
08:28
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 148 боєзіткнень, - Генштаб
08:21
Володимир Зеленський
МЗС РФ відреагувало на футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову"
08:03
У російській Пермі підпалили офіс "Єдиної Росії", - ЗМІ
08:03
OPINION
Чи відмовляться Москва і Київ від ударів по енергетичних об'єктах?
07:42
втрати ворога
Втрати РФ за добу війни в Україні: 1240 військових, 45 артсистем і 108 БПЛА
07:33
паспорт рф
Син Януковича отримав російське громадянство, - росЗМІ
07:20
Вікторія Рощина
ООН терміново вимагає у росіян підтвердження смерті зниклої журналістки Рощиної, яка перебувала в них в полоні
07:02
Ілюстративне фото
Через обстріл РФ залізничне сполучення між Миколаєвом та Херсоном знову зупинене
06:53
Президент Фінляндії Александер Стубб
У Фінляндії заявили про широкомасштабну операцію впливу зі сторони Росії
06:35
Анонс
"Динамо"
"Рома" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги Європи
06:34
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує один російський корабель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV