Мін'юст США попередив Ілона Маска через обіцянку $1 млн виборцям за підтримку його петиції, - CNN

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

У виданні зазначили, що федеральний закон забороняє платити людям за реєстрацію для участі у виборах. Водночас для того, щоб підписати петицію Маска, громадяни США мають бути зареєстровані для голосування в певних штатах.

Наразі America PAC обіцяє $1 млн людям, обраним випадковим чином за підписання петиції на підтримку свободи слова та право носити зброю.

За даними джерел CNN, до комітету політичних дій Маска надійшов лист із відповідним попередженням від відділу громадської доброчесності Мін'юсту США, який розслідує потенційні порушення законодавства про вибори.

Водночас у Міністерстві юстиції США відмовилися від коментарів, зазначило видання.