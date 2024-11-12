Молдова після падіння дронів на її території викликала посла РФ, - ЗМІ

Про це інформує Радіо Свобода посилаючись на низку молдовських видань, які мають джерела в МЗС.

Вказано, що посол РФ у Молдові має прибути до молдовського МЗС 12 листопада. Інші деталі невідомі, виклик посла не коментували ні в Москві, ні в Кишиневі.

Водночас російська пропагандистська агенція ТАСС повідомила, що в МЗС РФ "категорично заперечили" нібито необґрунтовані звинувачення Молдови в тому, що російський безпілотник порушив повітряний простір країни.