Молдова після падіння дронів на її території викликала посла РФ, - ЗМІ
Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла після падіння на території країни двох безпілотників
Про це інформує Радіо Свобода посилаючись на низку молдовських видань, які мають джерела в МЗС.
Вказано, що посол РФ у Молдові має прибути до молдовського МЗС 12 листопада. Інші деталі невідомі, виклик посла не коментували ні в Москві, ні в Кишиневі.
Водночас російська пропагандистська агенція ТАСС повідомила, що в МЗС РФ "категорично заперечили" нібито необґрунтовані звинувачення Молдови в тому, що російський безпілотник порушив повітряний простір країни.
- Вранці 10 листопада після нічної російської атаки БПЛА на Україну, у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Згодом ще один дрон знайшли у Ришканському районі.
- Актуальне
- Важливе