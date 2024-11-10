На території Молдови впав дрон
Вранці 10 листопада, після нічної російської атаки БПЛА на Україну, у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник
Про це повідомляє NewsMaker.
Близько 10:00 до поліції Каушан зателефонував мешканець села Фарладяни. Чоловік повідомив, що знайшов безпілотник поблизу населеного пункту.
На місце прибули спецслужби, повідомляє Генеральний інспекторат поліції. Район, де виявили безпілотник, оточили.
- У ніч на 10 листопада російські окупанти атакували Україну рекордною кількістю безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 62 ворожих дрони, ще 67 - локаційно втрачено.
- Російські війська вдень 9 листопада і вночі 10 листопада запускали по території України ударні безпілотники. Внаслідок влучання в Одесі постраждали люди, є руйнування інфраструктури.
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