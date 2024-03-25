Молдова посилить співпрацю з Україною, аби зменшити потік ухилянтів
Молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українською владою і затримуватимуть чоловіків, які тікають від мобілізації за кордон
Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, пише Ziarul de Garda.
За його словами, більшість ухилянтів, які намагаються потрапити до Молдови, шукають лазівки в окупованому Придністров'ї.
"Очевидно, кожен намагається врятувати своє життя, і здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки від 18 до 60 років. Значною мірою використовується Придністровський регіон, і ми практично щотижня проводимо одну-дві операції по боротьбі та знищенню різних схем, які організовуються на території Республіки Молдова або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Республіки Молдова разом із громадянами України", - сказав міністр.
"Ми намагаємося мати більш тісні зв’язки з нашими колегами в Україні, і ми особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України, щоб відновити спільне патрулювання в Придністровському регіоні, з українського боку", - додав він і наголосив, що мета Молдови – стримувати потік ухилянтів з України.
Міністр запевнив, що щодо порушників відкривають кримінальні справи, кожен випадок ретельно розслідують і притягають людей до відповідальності.
- У лютому у Нацполіції України пояснили, коли ухилянт підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній.
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