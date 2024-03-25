Молдова посилить співпрацю з Україною, аби зменшити потік ухилянтів

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, пише Ziarul de Garda.

За його словами, більшість ухилянтів, які намагаються потрапити до Молдови, шукають лазівки в окупованому Придністров'ї.

"Очевидно, кожен намагається врятувати своє життя, і здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки від 18 до 60 років. Значною мірою використовується Придністровський регіон, і ми практично щотижня проводимо одну-дві операції по боротьбі та знищенню різних схем, які організовуються на території Республіки Молдова або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Республіки Молдова разом із громадянами України", - сказав міністр.

"Ми намагаємося мати більш тісні зв’язки з нашими колегами в Україні, і ми особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України, щоб відновити спільне патрулювання в Придністровському регіоні, з українського боку", - додав він і наголосив, що мета Молдови – стримувати потік ухилянтів з України.

Міністр запевнив, що щодо порушників відкривають кримінальні справи, кожен випадок ретельно розслідують і притягають людей до відповідальності.