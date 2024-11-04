"Молдово, сьогодні ти перемогла": Мая Санду звернулася до виборців

Про це Мая Санду написала в X (колишньому твіттері).

"Молдово, сьогодні ти перемогла. Разом ми продемонстрували силу нашої єдності, демократії та відданості гідному майбутньому. Дякуємо вам, дорогі молдовани, вдома та за кордоном. Ідіть з гордістю — ви свобода, надія та стійкість. Я пишаюся тим, що можу служити вам усім", - написала вона.

Moldova, today you are victorious. Together, we’ve shown the strength of our unity, democracy, and commitment to a dignified future.



Thank you, dear Moldovans, at home and abroad. Walk with pride—you are freedom, hope, and resilience. I am proud to serve you all. pic.twitter.com/yGGlrjAMEC — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 3, 2024

Раніше звернення політикині, яка лідирує у виборах глави Республіки Молдова, у ніч на 4 листопада 2024 року показав кишинівський телеканал TV8.

"Молдова, ти перемогла. Сьогодні, шановні молдавани, ви дали урок демократії, гідний того, щоб його записати в підручники історії. Сьогодні ви врятували Молдову. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не прогадав. Свобода, правда і справедливість перемогли. Молдові вдалося продемонструвати свою волю і силу через голосування кожного з нас. Ми довели, що об’єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна", - сказала Санду.

"Шановні молдовани, я дякую кожному з вас за голосування незалежно від вашого вибору. Це означає, що у своїх душах ви носите любов до батьківщини. Дякую усім молдованам", - наголосила Мая Санду.

У своєму посланні Санду віддала особливу шану діаспорі, яку вона назвала "чудовою" за її мобілізацію та відданість країні: "Діаспоро, ви чудові. Наша діаспора дала нам ще один урок, з якого ми всі маємо повчитися".

Також фактично вже переобрана керівниця Молдови (на час написання новини було підраховано 99,64% голосів) окремо подякувала жителям Кишинева й молоді, яка у великій кількості прийшла голосувати.

Окрім того, Санду розповіла про основні виклики цієї кампанії, назвавши їх "безпрецедентною атакою" на Республіку Молдова: "Я хочу, щоб ви знали, що ми почули всі голоси, включно з критикою, і дякую вам за те, що ви подолали хвилювання, образи, щоб захистити нашу країну. Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконна купівля голосів, залучення до виборчих процесів деяких ворожих сил з-за меж країни та деяких злочинних груп, брехня, нагнітання ненависті та страху в суспільство".

"Народ об’єднався, перемогли свобода і громадяни. Мир і надія на краще життя перемогли. Сьогодні перемогла Молдова", - підсумувала Мая Санду.