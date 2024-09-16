МЗС просить ООН і Червоний Хрест долучитися до заходів гуманітарного реагування на Курщині

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

У відомстві наголосили, що Україна дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій у Курській області РФ.

"З перших днів Курської операції, Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території Курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій", - підкреслили у МЗС

Відтак, беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, Міністерство закордонних справ України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило ООН відповідну ноту.

Крім того, МЗС звернулося нотою до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) як гаранта міжнародного гуманітарного права з проханням також долучитися до заходів гуманітарного реагування та здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях", - зазначили у Міністерстві.