ЗСУ заявили, що Росія не дає евакуаційний коридор для жителів Курської області
Жителі Курської області РФ скаржаться українським військовим, що Росія не дає цивільним евакуаційний коридор
Про це повідомив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.
"Вони (місцеві жителі, - ред.) говорять про те, що хочуть миру, що поза політикою, щоб все припинилося або дали їм коридор - змогу виїхати з зони бойових дій, що Росія не дає", - каже він.
Російська армія б'є по місцях, де немає військових - по містах і селах. Росіяни застосовують керовані авіаційні бомби та дрони, розповідає речник.
"Льодову арену Суджі вони нещодавно КАБом зруйнували, позавчора - школу-інтернат, доволі сучасну будівлю, і багато таких прикладів є", - заявив Мисник.
За його словами, Сили оборони намагаються створити умови для нормального життя на територіях, які контролюють, але більшість мешканців Суджі змушені ночувати в підвалах через інтенсивні обстріли з боку російських військових.
Речник підкреслив, що гуманітарна ситуація складна.
- Російське військове командування, ймовірно, було вимушене передислокувати обмежені підрозділи на Покровському напрямку в Курську область для захисту від українського наступу.
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