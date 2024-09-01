ЗСУ заявили, що Росія не дає евакуаційний коридор для жителів Курської області

Про це повідомив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Вони (місцеві жителі, - ред.) говорять про те, що хочуть миру, що поза політикою, щоб все припинилося або дали їм коридор - змогу виїхати з зони бойових дій, що Росія не дає", - каже він.

Російська армія б'є по місцях, де немає військових - по містах і селах. Росіяни застосовують керовані авіаційні бомби та дрони, розповідає речник.

"Льодову арену Суджі вони нещодавно КАБом зруйнували, позавчора - школу-інтернат, доволі сучасну будівлю, і багато таких прикладів є", - заявив Мисник.

За його словами, Сили оборони намагаються створити умови для нормального життя на територіях, які контролюють, але більшість мешканців Суджі змушені ночувати в підвалах через інтенсивні обстріли з боку російських військових.

Речник підкреслив, що гуманітарна ситуація складна.