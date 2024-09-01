Росія передислокувала резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела 14 і 17 серпня стверджували, що з Покровського напрямку в Курську область передислокували принаймні роту 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ (2-а загальновійськова армія (ЦВО), ЦВО). Деякі російські та українські спільноти також заявили, що невизначені підрозділи 15-ї ОМСБр передислокувалися в Курську область.

Водночас ISW бачив звіти про те, що підрозділи бригади діють на схід від Покровська в середині серпня і до сьогодні.

19 серпня OSINT-організація Evocation.info заявила, що Росія також перекинула елементи 1-ї "Слов'янської" мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") з донецького напрямку в Курську область, а наприкінці липня і в серпні 2024 року ISW зафіксував заяви про те, що елементи цієї бригади діяли на Торецькому та Покровському напрямках.

ISW наголосив, що не знайшов підтверджень, що передислоковані елементи раніше брали участь у бойових діях на передовій лінії на Торецькому та Покровському напрямках, які вважаються пріоритетними для РФ. Швидше за все, ці передислоковані частини були резервними.

За даними аналітиків, російське командування мало намір використати їх для посилення свого угруповання на цих напрямках і відвернення загрози передчасного завершення операції.

Експерти Інституту також звертають увагу, що рішення передислокувати обмежені підрозділи на Курщину замість залучення до операції із захоплення Покровська чи Торецька свідчить про те, що російське військове командування не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції в Донецькій області від потреби в живій силі.

Аналітики зазначають, що російське військове командування досі уникало передислокації сил, призначених для участі в наступальних операціях на Торецькому або Покровському напрямках, для участі в оборонних операціях в Курській області, і до цього часу в основному перекидало сили з менш пріоритетних напрямків – північної Харківської області, лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна та західної частини Запорізької області.

Передислокація обмежених елементів 15-ї та 1-ї мотострілецьких бригад не матиме нагального впливу на ситуацію на полі бою на Покровському або Торецькому напрямках, оскільки це невеликі сили.

Залишається незрозумілим, чи російське військове командування вже перекинуло, чи перекине додаткові резервні сили, призначені для наступальних операцій Росії на Покровському і Торецькому напрямках, для протидії українській операції в Курській області.