Росія перекидає своїх найманців із Буркіна-Фасо на Курщину, - Le Monde

Про це повідомляє французька газета Le Monde.



За даними видання, у Буркіна-Фасо дислокувалися близько 300 російських військових. Вони прибули до столиці африканської держави Уагадугу у травні з метою забезпечувати захист голову хунти капітана Ібрагіма Траоре.



Зазначається, що офіційною причиною від'їзду російських найманців з Африки, всього через три місяці після прибуття, є участь у російських оборонних зусиллях проти наступу української армії, розпочатого 6 серпня в Курській області.



Журналісти вийшли на зв'язок із командиром бригади Віктором Єрмолаєвим, і той підтвердив інформацію про виведення бойовиків.



"Коли ворог приходить на нашу російську територію, всі російські солдати забувають про внутрішні проблеми й об'єднуються проти спільного ворога", – сказав Єрмолаєв журналістам Le Monde.



У телеграм-каналі бригади "Ведмеді" 27 серпня повідомили, що підрозділ повертається на базу в окупованому Криму "у зв’язку з останніми подіями".



У бригаді заперечують зв'язок із міноборони РФ. Проте є свідчення, що з нею контактували деякі керівники російського оборонного відомства.



Так, 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який наразі курує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особисто відвідав табір у Перевальному в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.

Нещодавно країни Західної Африки - Буркіна-Фасо, Малі та Нігер - направили до Ради Безпеки ООН лист, у якому засудили нібито підтримку Україною повстанців, які нещодавно вбили десятки російських найманців ПВК "Вагнер" на півночі Малі.