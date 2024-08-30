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Росія перекидає своїх найманців із Буркіна-Фасо на Курщину, - Le Monde

Світлана Кравченко
30 серпня, 2024 п'ятниця
09:56
Війна з Росією Малі найманці

Російська приватна військова компанія "Ведмеді", ймовірно пов'язана з міноборони РФ, виходить із Буркіна-Фасо через наступ ЗСУ в Курській області

Зміст

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

За даними видання, у Буркіна-Фасо дислокувалися близько 300 російських військових. Вони прибули до столиці африканської держави Уагадугу у травні з метою забезпечувати захист голову хунти капітана Ібрагіма Траоре.

Зазначається, що офіційною причиною від'їзду російських найманців з Африки, всього через три місяці після прибуття, є участь у російських оборонних зусиллях проти наступу української армії, розпочатого 6 серпня в Курській області.

Журналісти вийшли на зв'язок із командиром бригади Віктором Єрмолаєвим, і той підтвердив інформацію про виведення бойовиків.

"Коли ворог приходить на нашу російську територію, всі російські солдати забувають про внутрішні проблеми й об'єднуються проти спільного ворога", – сказав Єрмолаєв журналістам Le Monde.

У телеграм-каналі бригади "Ведмеді" 27 серпня повідомили, що підрозділ повертається на базу в окупованому Криму "у зв’язку з останніми подіями".

У бригаді заперечують зв'язок із міноборони РФ. Проте є свідчення, що з нею контактували деякі керівники російського оборонного відомства.

Так, 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який наразі курує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особисто відвідав табір у Перевальному в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.

  • Нещодавно країни Західної Африки - Буркіна-Фасо, Малі та Нігер - направили до Ради Безпеки ООН лист, у якому засудили нібито підтримку Україною повстанців, які нещодавно вбили десятки російських найманців ПВК "Вагнер" на півночі Малі.
Теги:
Світ
Росія
російська армія
Африка
Курськ
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